Nibud ziet plus voor werkenden met kinderen, maar min voor alleenstaande minima

Veruit de meeste huishoudens hebben dit jaar wat meer te besteden. Vooral mensen met kinderen kunnen er zelfs stevig op vooruit gaan. Maar alleenstaande minima moeten in 2024 juist inleveren, van 40 tot wel 60 euro per maand. Dat blijkt uit een koopkrachtberekening van budgetinstituut Nibud.

Na twee jaren met koopkrachtverlies is Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, over het totale financiële plaatje "niet ontevreden". "Ik denk dat veel mensen blij zullen zijn", zegt hij in een gesprek met de NOS. "Zij hebben wat meer perspectief na de klap van vorig jaar. Dit wordt een jaar om financieel weer wat op adem te komen, om de reserves wat aan te vullen."

Mede door verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget verbetert de koopkracht voor gezinnen met lage inkomens met tientallen euro's per maand.

Op achteruit

Lage inkomens zonder kinderen gaan er juist op achteruit. "Die groep had eigenlijk al te weinig te besteden", zegt Vliegenthart, die erop wijst dat deze groep zwaar getroffen wordt door het wegvallen van de energietoeslag. Minima in slecht geïsoleerde huurwoningen hebben daarentegen last van het wegvallen van de energietoeslag. "Een paar tientjes minder per maand is bij een kleine portemonnee best fors. Voor hen blijft het dit jaar puzzelen met het huishoudboekje."