Zeker zeventig doden door instorten goudmijn in Mali

In Mali zijn afgelopen week zeker zeventig doden gevallen door het instorten van een goudmijn, melden lokale autoriteiten aan internationale persbureaus.

De ramp gebeurde vrijdag, maar nu pas is het nieuws erover naar buiten gekomen. Een overheidsfunctionaris zegt tegen persbureau AP dat het incident gebeurde in de zuidwestelijke regio Koulikoro. De vrees bestaat dat het dodental nog zal oplopen.

Dodelijke ongevallen in goudmijnen komen vaker voor in Mali. Het gaat vaak om mijnwerkers die alleen werken en zich weinig aantrekken van de veiligheidsvoorschriften. Dat komt vooral voor in afgelegen gebieden.

Het ministerie voor Mijnbouw in Mali zegt de instorting van de mijn "diep te betreuren" en heeft mijnwerkers opgeroepen zich te houden aan de mijnbouwregels.

Belangrijk exportproduct

Goud is veruit het belangrijkste exportproduct van het Afrikaanse land. Volgens de Amerikaanse overheid was goud in 2021 verantwoordelijk voor 80 procent van de totale export van Mali.

Meer dan tien procent van de bevolking is volgens de Amerikaanse handelsvereniging afhankelijk van de mijnbouwsector.