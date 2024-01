Demonstranten en AfD-aanhangers strijden voor ‘hun’ Duitsland

In Duitsland zijn al zeker een miljoen mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de politieke partij Alternative für Deutschland (AfD). Sinds onthullingen over een bijeenkomst waar over massadeportaties gesproken werd en waar ook enkele AfD-politici bij aanwezig waren, zijn er al twee weken in het hele land protesten.

Bij de AfD zelf reageren ze gelaten op de massale protesten. In de landelijke peilingen is de partij 1 à 2 procentpunten gezakt, maar staat ze nog altijd comfortabel op de tweede plek.

In de drie deelstaten waar later dit jaar verkiezingen zijn ligt de partij onveranderd op koers voor een ruime overwinning.

Kinderen van migranten

In Eitorf, een kleine plaats niet ver van Bonn, botsten tegenstanders en aanhangers van de AfD gisteravond op elkaar. De AfD had er een zaal gehuurd om met burgers, vooral aanhangers van de partij, in gesprek te gaan. Over problemen waar Duitsland mee kampt: woningnood, veiligheid, verminderde levenskwaliteit.

Volgens AfD-parlementslid Roger Beckamp is de oplossing heel eenvoudig: remigratie. Miljoenen mensen moeten het land uit, zegt hij. De zaal applaudisseert. Het gaat om veel meer mensen dan de grofweg 250.000 in het land die geen recht hebben om in Duitsland te blijven. Ook voor Syriërs en Oekraïners is het volgens Beckamp nu of binnenkort tijd om te vertrekken.

Hij heeft niet alleen problemen met de opvang van deze mensen zelf, maar ook met de kinderen die ze in Duitsland kunnen krijgen. "Stel we vangen 500.000 of een miljoen mensen op. Wat gebeurt er dan over een half jaar, een jaar? Je moet de bevolkingsontwikkeling in de gaten houden."

'Enige tegenwicht in parlement'

Een oudere man die op de bijeenkomst is afgekomen, is blij met de partij. "De stem van de AfD is de enige in het parlement die tegenwicht biedt aan de gevestigde partijen." Ook hij heeft moeite met migranten in Duitsland. "Ik zie verkiezingsposters in Duisburg, in het Roergebied, daar staat geen Duitser meer op. Die komen ergens anders vandaan. Dat moet veranderen."

Buiten, op straat, hebben zich een paar honderd mensen met spandoeken verzameld voor een demonstratie tegen de bijeenkomst. Zij zien de partij juist als groot gevaar.

"Men heeft te lang geloofd dat wat de AfD wil, goed is", zegt een oudere man. "En niet goed genoeg gekeken wat het echte doel is: een staat die mensen veracht, die waarde van mensen niet respecteert en die uiteindelijk mogelijk toch een gevaar voor onze vrije democratie is."

Twee vrouwen die in een zorginstelling naast de demonstratie werken kijken kritisch toe. Ze vinden het niet goed dat de ideeën van de AfD door de protesten extra aandacht krijgen. Ook zij zijn bezorgd. Want veel mensen die bij hen in de zorg werken hebben een migratieachtergrond. Zonder hen valt alles uit elkaar, vrezen ze.

Dat de AfD met demonstraties gestopt kan worden, gelooft een demonstrant verderop niet. Hij hoopt vooral kiezers duidelijk te maken dat "op de AfD stemmen als protest, het verkeerde protest is".