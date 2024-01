Op een ontdooid veld komen Almere City en Fortuna niet tot scoren

Afgelopen zaterdag was er door een bevroren veld geen beginnen aan, maar woensdagavond konden Almere City en Fortuna Sittard toch tegen elkaar in actie komen. Niemand werd er heel erg warm van, het eredivisieduel eindigde in 0-0.

Fortuna reisde voor de derde keer in een week af naar Almere. In de beker wonnen de Limburgers vorige week woensdag van Almere en zaterdag maakten de Limburgers de lange rit voor niets.

Zonder te voetballen vertrok Fortuna woedend naar huis, met alle gemaakte kosten op zak. Inmiddels is duidelijk dat de Almeerders die kosten hebben vergoed.