Gelijkspel Roma en Bayern in Champions League-poule Ajax na levendige slotfase

Door het gelijkspel van AS Roma en Bayern ligt alles in groep C nog open. Ajax is vanavond bij winst op Paris Saint-Germain (21.00 uur, hier live te zien) zeker van de groepswinst en dus plaatsing voor de kwartfinales.

AS Roma en Bayern München hebben in de Champions League-groep van Ajax met 2-2 gelijkgespeeld. Roma, dat eerder Ajax met 3-0 versloeg , verspeelde in de vijfde groepswedstrijd twee keer een voorsprong in eigen huis. Beide keren in een boeiende slotfase.

De vijfde groepswedstrijd van Ajax in de Champions League, tegen het Franse PSG, begint om 21.00 uur en is live te zien op NPO 3, NOS.nl, in de NOS-app en bij NPO Start.

In de tweede helft was de Duitse ploeg het meest in balbezit en kregen de Romeinen te maken met blessures. Giacinti moest in de 59ste minuut het veld verlaten. Ze was ineens gaan liggen, vermoedelijk met hoofdpijn na een kopbal. Nadat ze was verzorgd, wilde ze doorspelen, maar daar dacht de trainer anders over tot zichtbaar ongenoegen van de doelpuntenmaakster.

Bizarre slotfase

Met nog een kwartier te gaan, zakte het spel aan beide kanten in. Bayern had het meeste balbezit, maar deed daar weinig mee. Jovana Damnjanovic moest redding komen brengen.

De druk werd inderdaad opgevoerd, terwijl de Romeinen zich steeds meer terugtrokken op de eigen helft. In de 87ste minuut was een kopbal van Lea Schüller raak: 1-1. Wat volgde was een bizarre slotfase. Giugliano werkte zich op tot voor de Duitse goal en zette haar team weer op voorsprong (2-1), waarna Katharina Naschenweng de stand weer gelijktrok: 2-2.

Volgende week dinsdag speelt Bayern tegen PSG en treft Ajax in eigen huis Roma. De clubs die als eerste en tweede eindigen mogen zich opmaken voor de kwartfinales, die in maart gespeeld worden.