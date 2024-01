Europese rekenkamer: uitstoot auto's niet gedaald, meer inzetten op elektrische auto's

Ondanks de ambities en strenge emissie-eisen, stoten de meeste personenauto's in de EU nog even veel CO2 uit als twaalf jaar geleden, stelt de rekenkamer.

Over het onderzoek

De EU wil de uitstoot van broeikasgassen rond 2050 op nul hebben en in 2035 moeten alle nieuwe auto's emissievrij zijn. In een verordening zijn normen voor CO2-uitstoot vastgelegd die autofabrikanten verplichten om voertuigen te produceren die minder vervuilen, en om de emissies voor elk van hun modellen op te geven.

De uitstoot van auto's wordt in het laboratorium gemeten. De verordening, die in 2009 werd aangenomen, is in 2019 aanzienlijk aangepast, vooral vanwege het geruchtmakende 'dieselgate'-schandaal. De controleurs onderzochten de CO2-verordening van de EU voor auto's en de impact ervan.

Het is niet zeker dat de CO2-uitstoot die de fabrikanten in het begin hebben opgegeven nauwkeurig is. In het rapport staan aanbevelingen om autofabrikanten beter te kunnen controleren en ook consumenten beter te informeren over hun werkelijke brandstofverbruik.