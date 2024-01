Reliek van Bernadette uit Lourdes maakt tour door Nederland

Een schrijn met daarin een reliek van de heilige Bernadette Soubirous uit Lourdes maakt in april een rondreis langs alle bisdommen in Nederland. De tournee begint op tweede paasdag in Maastricht en eindigt op 28 april in Den Bosch.

Eigenlijk zou de schrijn met daarin een stuk van het gebeente van de heilige in 2020 al een reis door Nederland maken, maar dat ging vanwege corona niet door. Het is de eerste keer dat de reliek naar Nederland komt.

Verschijning van Maria

Bernadette Soubirous (1844-1879) zag als meisje achttien keer een verschijning van Maria in een grot in haar woonplaats Lourdes. De Franse stad groeide uit tot een van de grootste bedevaartsoorden ter wereld. Elk jaar bezoeken miljoenen mensen het kleine stadje, vaak in de hoop op genezing van ziekte of aandoeningen.

Tijdens het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. De relieken van Bernadette worden in Lourdes bewaard. Sinds enkele jaren maken de relieken rondreizen langs bisdommen over de hele wereld.

Veel bezoekers

Naar schatting trokken de relieken in de Kathedraal van Westminster in Londen in 2022 meer dan 50.000 mensen. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk bezocht een op de vier katholieken in het Verenigd Koninkrijk de relieken tijdens de twee maanden durende tour in dat jaar.

1Limburg schrijft dat er op tweede paasdag ook een processie plaatsvindt in Maastricht. Daarna gaat de reliek naar Roermond en zo verder door de rest van het land.