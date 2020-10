Alleen Gaviria (opnieuw) positief, klassementsmannen halen opgelucht adem

De top van het klassement kan dus opgelucht ademhalen en weer opstappen voor de slotweek in Italië. Wilco Kelderman staat op slechts vijftien seconden van de roze trui van João Almeida en wil in de resterende etappes de aanval openen op de leider van het klassement.

Topsprinter Fernando Gaviria heeft als enige renner positief getest op het coronavirus in de Giro d'Italia. Dat bevestigt zijn ploeg UAE Team Emirates. De Colombiaan, die geen klachten heeft, zal dinsdag niet meer opstappen in de wielerronde.

Beelden van de etappe zijn later op de dag te zien in het Sportjournaal, om 18.45 uur op NPO 1, en op NOS.nl.

Dinsdag beginnen de renners aan de zestiende etappe, met 229 kilometer de op een na langste rit van deze Giro d'Italia. Volg de etappe in het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Een week geleden verliet de ploeg van Jumbo-Visma de Ronde van Italië nadat kopman Steven Kruijswijk positief was getest op het coronavirus. Na diezelfde testronde moest ook Michael Matthews (Team Sunweb) de koers verlaten.

Op de tweede rustdag in Italië werden alle renners en begeleiders opnieuw getest, in totaal werden 492 testen afgenomen. Behalve bij Gaviria was er ook een positieve uitslag bij een staflid van AG2R.

Het is de tweede keer dat de sprinter van Emirates positief test, begin maart bleek hij kort na de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten ook besmet.

Zorgen en meer testen

Na zorgen in het peloton over de veiligheid van de renners in de Giro, besloot de organisatie meer te gaan testen. Naast de al eerder aangekondigde testen op de rustdagen besloot wielerunie UCI de renners ook op andere dagen regelmatig te onderzoeken.

Mitchelton-Scott trok vorige week, net als Jumbo-Visma, de hele ploeg terug vanwege vier stafleden die positief hadden getest.

Thomas De Gendt was een van die renners die zijn zorgen uitte over de gang van zaken. Inmiddels is hij enigszins gerustgesteld, maar "het grootste probleem is de hotels", zegt de renner.