Staking en demonstraties vakbond Argentinië, deel land lamgelegd

In Argentinië is onder leiding van de grootste vakbond een twaalf uur durende landelijke staking begonnen uit protest tegen de economische bezuinigingsmaatregelen en hervormingen van de nieuwe president Milei. In het centrum van hoofdstad Buenos Aires zijn duizenden mensen de straat op gegaan tegen de harde maatregelen van de libertaire president.

De staking wordt gecoördineerd door de machtige overkoepelende vakbond de Algemene Confederatie van de Arbeid (CGT). De staking begon om 12.00 uur lokale tijd (16.00 uur Nederlandse tijd) en heeft al gevolgen voor het transport, de banken, ziekenhuizen en openbare diensten, meldt persbureau Reuters. Lokale luchtvaartmaatschappijen zeiden dat ze gedwongen waren honderden vluchten te annuleren.

De demonstratie wordt gezien als de grootste blijk van verzet tegen Milei's plannen voor bezuinigingen en privatiseringen sinds hij vorige maand aan de macht kwam. Bij zijn aanstelling beloofde Milei de slechte economische staat van het land te herstellen. De jaarlijkse inflatie in het land is gestegen tot ruim 140 procent en meer dan 40 procent van de bevolking in het land leeft onder de armoedegrens.

Milei wil onder meer de overheidsbemoeienis verkleinen en flink bezuinigen. Ook wil hij bijvoorbeeld privatisering van staatsbedrijven mogelijk maken. Daarnaast wil Milei allerlei arbeidshervormingen doorvoeren. Zo wil hij onder meer het stakingsrecht inperken en de wettelijke proeftijd verruimen van drie naar acht maanden. Ook wil Milei dat werknemers minder ontslagvergoeding krijgen.

De plannen van Milei werden door vakbondskoepel CGT zwaar bekritiseerd. CGT stapte naar de rechter, die vervolgens oordeelde dat delen van het plan "repressief of bestraffend van aard waren" en dat het niet duidelijk was hoe de plannen van de nieuwe regering zouden helpen bij het creëren van banen.

De rechter besloot dat de plannen in de ijskast gingen totdat het parlement erover heeft geoordeeld. De regering kan nog tegen dit besluit in beroep gaan. De koepelorganisatie van vakbonden was blij met het besluit van de rechter, maar liet de grote staking van vandaag wel doorgaan.

Geen meerderheid

De regering van Milei blijft vasthouden aan de hervormingen die ze heeft voorgenomen. "Er is geen staking die ons tegenhoudt, er is geen dreiging die ons intimideert", schrijft Milei's minister van Veiligheid en voormalige rivaal bij de presidentsverkiezingen Patricia Bullrich, op X. "Het zijn maffia-vakbondsleden, armoedemanagers, medeplichtige rechters en corrupte politici, die allemaal hun privileges verdedigen en zich verzetten tegen de verandering waar de samenleving democratisch voor heeft gekozen."

Milei kreeg na een enerverende verkiezingsstrijd in de tweede kiesronde uiteindelijk een meerderheid van 56 procent van de kiezers achter zich. Ondanks zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen heeft de partij van Milei, La Libertad Avanza, geen meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.