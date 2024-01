Krimp Schiphol in november 'onwaarschijnlijk'

De krimp van Schiphol wordt vermoedelijk opnieuw uitgesteld. Dat heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur laten weten na Kamervragen.

Het kabinet wilde vanaf 1 november dit jaar het aantal vluchten beperken tot 452.500, maar dat lijkt volgens het ministerie nu "onwaarschijnlijk". Dat komt door de Europese Commissie, die de plannen voor de krimp van de luchthaven nog verder moet bekijken.

In de brief schrijft de minister dat het kabinet dat graag anders had gezien. "Maar het is belangrijk om de voorgeschreven processen en procedures nauwgezet te volgen en de tijd te nemen die nodig is om tot een goede afronding te komen."

Het kabinet stelde al eerder het plan uit om de beschikbare start- en landingsrechten op de luchthaven in te perken. Dat gebeurde onder druk vanuit onder andere de EU en de VS. Eerst zou het voorjaar van dit jaar al minder gevlogen worden, maar dat werd verplaatst naar het winterseizoen. Vanaf eind dit jaar zouden meerdere van die plekken, zogenaamde slots, verdwijnen. Dat wordt dus nu waarschijnlijk het zomerseizoen, vanaf april 2025. Een nieuwe datum noemt het ministerie echter niet.

Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie Noord Holland reageert teleurgesteld op het nieuws.

'Verdiepende vragen'

De krimp van Schiphol speelt politiek al jaren. In juni 2022 kondigt VVD-minister Mark Harbers dat Schiphol moet gaan inperken. Er wordt dan al lang gedoogd dat het plafond van het aantal vliegbewegingen 500.000 per jaar is, met daarbij de geluidsoverlast die dat met zich meebrengt. De minister wil dat eerst terugbrengen naar 460.000 en daarna tot 440.000.

Omwonenden reageren blij op de plannen, zij hopen al jaren dat de chronische geluidsoverlast minder wordt. De luchtvaartmaatschappijen die op de luchthaven vliegen zijn het niet eens met die beslissing en stappen naar de rechter.

Beide partijen krijgen bij verschillende rechters gelijk, maar die krimp gaat uiteindelijk niet door. Het kabinet kiest dan voor de 452.500 vluchten als maximum en over die structurele krimp spreekt de Europese Unie zich uit. Dat gaat via een procedure waarbij alle opties worden bekeken voor het inperken van geluidsoverlast, de balanced approach.

Die plannen zijn in september vorig jaar naar de commissie gestuurd, maar nu blijkt dat ze langer de tijd nodig hebben. De Commissie heeft volgens het ministerie van Infrastructuur "enkele keren verdiepende vragen gesteld" over de ingediende maatregelen.