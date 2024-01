Europese Commissie wil met nieuwe wet investeringen uit Rusland en China weren

Het moet makkelijker worden om investeerders van buiten de EU te weren. Op die manier wil de Europese Commissie de eigen economieën beter beschermen. Hoewel het niet zo in het wetsvoorstel staat, worden deze maatregelen in de praktijk met name genomen met het oog op investeringen uit Rusland en China.

Het wetsvoorstel dat vanmiddag in Brussel werd gepresenteerd, moet ervoor zorgen dat de productieketens van lidstaten minder afhankelijk zijn van dergelijke landen. Maar ook om het beschermen van gevoelige technologieën.

Op dit moment bepalen EU-landen zelf hoe ze buitenlandse investeerders beoordelen, dat moet gelijk worden getrokken. Ook moet het makkelijker worden om Europese bedrijven met een moederbedrijf buiten de EU door te lichten.

Chipindustrie als voorbeeld

Europarlementariër Bart Groothuis (VVD) is blij met het wetsvoorstel. Hij maakt zich grote zorgen over met name Chinese inmenging in Europese bedrijven. "Buitenlandse investeringen mochten al getoetst worden, maar met deze wet wordt het ook echt verplicht voor kritische sectoren." Groothuis verwijst dan bijvoorbeeld naar de chipindustrie.

Wat Groothuis betreft moet de wet nog een stap verder gaan: exportcontroles moeten ook een Europese aangelegenheid worden. Dit gebeurt nu nog op nationaal niveau. De export van de chipmachines van ASML is daar een goed voorbeeld van. "Door op Europees niveau besluiten te nemen, kan China Nederland niet meer individueel straffen als ze hun export van chipmachines beperken", zegt Groothuis. Tot nu toe heeft het land geen harde tegenmaatregelen genomen.