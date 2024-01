Uittocht van bondscoaches bij Afrika Cup na laatste groepswedstrijden

De afsluitende wedstrijden in de poulefase van de Afrika Cup hebben tot een uittocht van bondscoaches geleid. Het meest in het oog springend is het ontslag van Jean-Louis Gasset, de 70-jarige Fransman die gastland Ivoorkust onder zijn hoede had. Ivoorkust eindigde in groep A op een teleurstellende derde plaats, maar maakt nog kans op de volgende ronde. De beste vier nummers drie van de zes poules gaan namelijk ook door en vandaag worden de laatste groepsduels gespeeld. Oud-international Emerse Faé neemt hoe dan ook de taken over van Gasset. Ghana Chris Hughton is ook ontslagen. Hij was coach van Ghana, dat ook derde werd in z'n poule maar geen uitzicht meer heeft op voorzetting van het toernooi. Voor de 'Black Stars' ging het in hun laatste groepswedstrijd tegen Mozambique mis: van 2-0 voor werd het in de extra tijd nog 2-2.

Chris Hughton - Foto: AFP

De Ier Hughton, die eerder onder andere Newcastle United en Brighton & Hove Albion trainde, was sinds maart vorig jaar werkzaam als bondscoach van Ghana. Ook assistent-trainer George Boateng moet het veld ruimen. Gambia Tom Saintfiet trok zelf zijn conclusie na de uitschakeling van Gambia. De 50-jarige Belg kondigde zijn vertrek als bondscoach aan, nadat zijn ploeg in de slotwedstrijd in poule C in de laatste minuten een 2-1 voorsprong had verspeeld tegen Kameroen, dat door een eigen doelpunt kort voor tijd en een treffer in de extra tijd alsnog de overwinning greep.

Baboucarr Gaye, de doelman van Gambia - Foto: AFP

Saintfiet, die al vele landenploegen begeleid heeft, begon in 2018 als bondscoach van Gambia en wist het land naar de Afrika Cup-editie van 2021 te loodsen. Het toernooidebuut eindigde toen in de kwartfinales. Algerije Nog niet officieel bevestigd, maar wel gemeld door een Algerijns persbureau is het terugtreden van Djamel Belmadi als bondscoach van Algerije. Hij zou dat zijn spelers hebben meegedeeld in de kleedkamer na de fatale 1-0 nederlaag in het groepsduel met Mauritanië. Algerije eindigde daardoor als laatste in groep D.

Feyenoorder Ramiz Zerrouki (6) in actie met Algerije tegen Mauritanië - Foto: AFP