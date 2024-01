Groningen koopt voorlopig geen nieuwe waterstoftreinen, aanbesteding mislukt

Na een succesvolle proef met de waterstoftrein in Groningen in 2020, is het de provincie niet gelukt om de proef verder uit te breiden met vier nieuwe waterstoftreinen. Geen enkele fabrikant heeft zich aangemeld voor de Europese aanbesteding van de provincie en Arriva.

De aanbesteding ging eind 2022 van start. Geen enkele treinbouwer had echter interesse. Volgens gedeputeerde Johan Hamster komt dat onder meer vanwege de grote hoeveelheid maatwerk die de provincie eiste, in combinatie met de omvang van de opdracht. Dat liet Hamster (ChristenUnie) vandaag weten aan Provinciale Staten. Voor de aankoop van de vier treinen was grofweg 60 miljoen euro vrijgemaakt.

"De eisen die wij stellen, bijvoorbeeld voor de inrichting, leiden tot best veel investeringen in wat in principe een kleine opdracht is", zo citeert RTV Noord Hamster. "Maar uiteraard worden er ook zaken niet meegedeeld. Waarom bedrijven wel of niet inschrijven is natuurlijk ook een bedrijfsgevoelige overweging."

2035

De provincie Groningen wil dieseltreinen volledig in de ban doen. Vanaf 2035 zouden alle treinen in de provincie emissieloos moeten rijden. In 2020 is de provincie daarom gestart met een proef met één waterstoftrein op spoor tussen Groningen en Leeuwarden. Dat verliep zo goed, dat de provincie wilde uitbreiden met vier extra treinen.

De provincie gaat nu onderzoeken of een huurconstructie met bestaande waterstoftreinen mogelijk is. Er rijden verder nog geen waterstoftreinen op het Nederlandse spoor, maar in bijvoorbeeld Duitsland wordt er wel al gebruik van gemaakt.

De planning is dat reizigers vanaf eind 2027 met de waterstoftreinen kunnen reizen op het Groningse regionale spoor. De treinen worden ingezet op de bestaande trajecten Delfzijl-Groningen-Veendam en incidenteel ook op de andere spoorlijnen in Groningen en richting Leer. De provincie en Arriva willen de treinen ook inzetten bij toekomstige uitbreiding of aanpassing van het spoor in Groningen. Het is niet bekend of de planning vertraging oploopt vanwege de mislukte aanbesteding.