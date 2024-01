Bedrijven en milieubeweging willen duidelijkheid over klimaatmaatregelen

Werkgevers, werknemers en milieu- en andere organisaties pleiten gezamenlijk voor daadkrachtige voortzetting van het klimaatbeleid in Nederland. Zowel burgers als bedrijven hebben belang bij duidelijkheid, schrijven ze in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en informateur Ronald Plasterk.

De brief is ondertekend door werkgeversorganisatie VNO-NCW, de vakbonden FNV en CNV, Greenpeace, Natuurmonumenten, Urgenda, netbeheerders , waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Ze schrijven dat maatregelen die helpen bij verduurzaming niet alleen klimaatverandering tegengaan, maar ook bestaanszekerheid helpen creëren. Het gaat dan onder meer om een betaalbare energierekening en hulp bij het isoleren van woningen.

De industrie heeft duidelijkheid nodig om besluiten te kunnen nemen over grote investeringen om van olie en gas over te schakelen op duurzame elektriciteit uit zon en wind.

Onzeker

Het huidige kabinet, dat nu demissionair is, heeft samen met maatschappelijke organisaties doelen gesteld voor 2030. Het is het onzeker wat er gaat gebeuren nu er andere politieke verhoudingen zijn in de Tweede Kamer. Zo verwees de PVV tot nu toe alle klimaatbeleid naar de prullenbak.

De briefschrijvers wijzen er mede daarom op dat de maatregelen ook nodig zijn om burgers met een kleine portemonnee in staat te stellen om hun energierekening te betalen. Verder stellen ze dat onze buurlanden hun eigen industrie al met miljarden euro's hebben ondersteund in de overgang naar duurzame energie.

Achterstand

In Nederland wordt er wel gesproken over maatwerkafspraken met de grote industriële bedrijven maar de uitvoering hier van schiet nog niet erg op. De ondertekenaars van de brief zijn bang dat Nederland achterstand oploopt en het aantrekkelijker wordt om in het buitenland te investeren. Dat is schadelijk voor de economie en toekomstige werkgelegenheid in Nederland, staat in de brief.

De organisaties hopen dat de partijen die praten over een nieuw kabinet de noodzaak van de energietransitie erkennen. Is het niet vanwege het klimaat, dan in ieder geval voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van energie en toekomstige economische groei.

Dat betekent volgens de briefschrijvers ruim baan voor investeringen in het elektriciteitsnet, het op grote schaal isoleren van woningen en financiële steun aan bedrijven die over moeten schakelen op duurzame energie.