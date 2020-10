Precisielanding op 333 miljoen kilometer afstand vertelt ons meer over ontstaan aarde

Planetoïde Bennu zweeft al miljarden jaren ongestoord door de ruimte, maar daar komt aankomende nacht verandering in. Dan landt er een ruimtesonde van NASA op het rotsblok. Doel van het superkorte bezoek aan Bennu is om gruis van het oppervlak mee terug te nemen naar aarde. Die grondstof kan ons meer vertellen over het ontstaan van de aarde.

Wetenschappers berekenden dat Bennu is ontstaan in de eerste tien miljoen jaar van ons zonnestelsel, meer dan 4,5 miljard jaar geleden. Omdat het al die tijd vrij ongestoord heeft rondgezweefd kan het ons veel over die tijd vertellen, is de verwachting.

"NASA gaat naar Bennu omdat hij op 333 miljoen kilometer afstand relatief dichtbij is, en dus makkelijk bereikbaar is", zegt Lucas Ellerbroek, sterrenkundige van de Universiteit van Amsterdam, in het Radio 1 Journaal. "Ook is hij groot genoeg om interessant te zijn. Er zit genoeg gesteende op om te bestuderen. We hopen dat er hetzelfde materiaal inzit als hier ook op aarde aanwezig was bij het ontstaan van de planeet."

De aarde is ontstaan uit rotsblokken die vergelijkbaar zijn met Bennu, die zijn door de tijd heen samengeklonterd. Van rotsblokken als Bennu die rondzweven in de ruimte zijn er nog tienduizenden.

Als een arend

NASA lanceerde de ruimtesonde die de planetoïde gaat onderzoeken in 2016. In 2018 kwam hij bij de planeet aan, en sindsdien zweeft hij op een paar honderd meter afstand rond Bennu. In die periode heeft hij het oppervlak van het rotsblok in kaart gebracht.

"Nu weten we dat het bezaaid ligt met rotsblokken zo groot als koeien. Dat wordt dus nogal een dingetje om daar te kunnen landen", zegt Ellerbroek. "Je moet je voorstellen dat je op een volle parkeerplaats aan het rondzweven bent om een plekje te vinden." Uiteindelijk zal de landing heel kort duren. Als een soort arend gaat de ruimtesonde naar beneden. Hij landt vervolgens zestien seconden op de Bennu om een klein handje grind te pakken, en vliegt dan weer weg.

NASA heeft Bennu de afgelopen jaren goed bestudeerd. Dit is wat de ruimtevaartorganisatie inmiddels van de planetoïde weet: