Griepepidemie is begonnen, aantal coronagevallen neemt af

De jaarlijkse griepepidemie is begonnen. Dat concluderen zorgonderzoeker Nivel, het RIVM en het Erasmus MC. Vorige week gingen steeds meer mensen naar de huisarts met griepachtige klachten, en in steeds meer keel- en neusmonsters van deze mensen is het griepvirus ook te vinden.

De onderzoekers baseren zich op de peilstations van het Nivel. Dat is een landelijk netwerk van huisartsenpraktijken die bijhouden hoeveel mensen zich melden met griepachtige klachten. Dat waren vorige week 70 patiënten op de 100.000 inwoners. Een week ervoor waren het er 57 op de 100.000.

Van een griepepidemie is sprake als twee weken op rij meer dan 56 op de 100.000 mensen zich melden bij de huisarts met griepachtige klachten. Ook in de monsters van patiënten wordt in toenemende mate het griepvirus gevonden.

Tegelijkertijd zien de onderzoekers dat het aantal mensen met het coronavirus afneemt. Het aantal patiënten dat met corona naar de huisarts ging, is gedaald tot 20 mensen op de 100.000 inwoners. In de week voor kerst waren dat er nog 54 op de 100.000.