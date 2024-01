Yesilgöz: voorzichtig positieve cijfers voetbalgeweld

De aanpak van voetbalgeweld kent "het begin van een positief effect". Dat schrijft demissionair minister Yesilgöz van Justitie aan de Tweede Kamer. Volgens haar beginnen de gezamenlijke inspanningen van de organisaties in het betaald voetbal, de KNVB, de supporters, de burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie vruchten af te werpen.

Ze voegt er wel aan toe dat de "voorzichtig positieve cijfers" geen einde maken aan alle overlast. Ze spreekt van een proces van lange adem en voortdurende aandacht: "De wedstrijd is nog niet gewonnen."

Heftige incidenten

Yesilgöz erkent, zoals eerder ook het 'Auditteam Voetbal en Veiligheid', dat de incidenten van vorig seizoen het beeld oproepen van een onder druk staande veiligheid in stadions. Er werden bijvoorbeeld spelers belaagd, er werd vuurwerk op het veld gegooid en er waren ongeregeldheden tussen supporters in en rond stadions. Ook werden wedstrijden stilgelegd, omdat voorwerpen op het geld werden gegooid, zeker nadat de KNVB de regels daarover had aangescherpt.

Die gebeurtenissen leidden tot veel aandacht in media en politiek. Maar de minister benadrukt dat het aantal incidenten vorig jaar juist lager lag dan een jaar eerder. Verder is volgens haar de pakkans groter geworden en worden meer zaken strafrechtelijk vervolgd en voor de rechter gebracht.

Fors lager dan seizoen eerder

Vorig seizoen zijn bij het OM 422 zaken binnengekomen waarbij supporters werden verdacht van een misdrijf. Dat aantal is fors lager dan het seizoen ervoor, waarin overigens vanwege corona niet volledig met publiek werd gespeeld. Ook de politie constateert een afname van bijna alle soorten incidenten. Er was wel een toename van racistische en andere kwetsende uitingen. Vorig seizoen werden 986 landelijke civielrechtelijke stadionverboden opgelegd. Ook dat is een daling.

Yesilgöz schrijft dat de inzet gericht blijft op een harde aanpak van individuen en groepen die zich misdragen. Andere kernpunten zijn het bevorderen van inclusiviteit en samenwerking met supporters.