Tientallen doden door brand in verzamelgebouw Zuidoost-China

Bij een brand in de plaats Xinyu in de zuidoostelijke Chinese provincie Jiangxi zijn minstens 39 mensen omgekomen. Dit meldt staatsomroep CCTV. Reddingswerkers zouden nog steeds mensen die vastzitten in het gebouw proberen te bereiken.

De brand brak uit in een gebouw met een internetcafé in de kelder en bijlescentra op de bovenste verdiepingen, meldt de staatsomroep. De brand zou in de kelder zijn ontstaan.

Het is onduidelijk hoeveel mensen er nog vastzitten in het gebouw. Er zijn nog zoek- en reddingsoperaties aan de gang, melden lokale autoriteiten. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Kostschool

Het is de tweede keer in korte tijd dat China wordt opgeschrikt door een brand die veel levens eist. Afgelopen weekend brak er in de centrale provincie Henan een brand uit in een slaapzaal van een kostschool, waarbij dertien kinderen om het leven kwamen.