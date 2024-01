Van Ass passeert hockeyroutinier Welten voor Spelen: 'Ze is verdrietig en boos'

"Ze heeft vorige zomer op het EK niet mee kunnen doen wegens fysieke problemen en tijdens de voorbereiding op de Pro League in Argentinië moest ze weer uitstappen met een blessure. Dat was zo ernstig dat ze met het vliegtuig weer naar huis moest. Het is heel spijtig, maar ik zie de tijd voor haar tot aan de Spelen te dubieus."

Welten mist hierdoor haar vijfde deelname aan de Spelen. Ze won in 2008, 2012 en 2020 goud en pakte in 2016 zilver. Ze werd in 2015 tot beste hockeyster van de wereld uitgeroepen.

Naast de 33-jarige Welten is ook Kyra Fortuin (26) door Van Ass gepasseerd, mede omdat beide speelsters zich de afgelopen maanden door blessureleed niet konden laten zien. "Anderen hebben zich in deze periode dusdanig ontwikkeld dat zij deze ruimte hebben ingenomen", lichtte Van Ass toe.

Paul van Ass heeft besloten om routinier Lidewij Welten niet op te nemen in het voorbereidingstraject richting de Olympische Spelen in Parijs. De bondscoach van de hockeyvrouwen geeft de voorkeur aan andere speelsters.

Van Ass heeft Welten en Fortuin op de hoogte gebracht. "Ik heb met Lidewij al in Argentinië gezeten in een koffietentje. Ik heb haar toen gezegd: het is nu de derde keer dat je geblesseerd raakt, moet je er niet anders over gaan denken?"

Nu bracht de bondscoach dus het nieuws dat ze niet mee gaat naar de Spelen. "Ze was verdrietig en boos. En dat mag van mij ook. Het zal nog wel even duren voordat de acceptatie er is."

'Goede mix'

De bondscoach denkt niet dat de kansen van Oranje op goud kleiner worden in Parijs omdat er ervaring mist. "Wij hebben de laatste 23 wedstrijden gewonnen. Daarvan heeft ze er 1 meegedaan. We hebben een goede mix van ervaren en jonge speelsters. Ik verwacht geen hiaten nu."

Van Ass verklaarde zijn keuze, nadat hij de 24-koppige Oranje-selectie bekend had gemaakt voor Pro League-wedstrijden in het Indiase Bhubaneswar (3-9 februari) en Rourkela (12-18 februari).