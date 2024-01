Kinderen Peter R. de Vries tegenover verdachten in rechtszaal: 'Missen hem nog elke dag'

In het proces tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries kwamen vandaag de nabestaanden aan het woord. Kelly en Royce de Vries kozen ervoor om geen nieuwe verklaring voor te lezen.

Anderhalf jaar geleden, toen de zaak voor de eerste keer inhoudelijk behandeld werd, maakten ze gebruik van hun spreekrecht. Vandaag werd in de rechtszaal een video-opname van die slachtofferverklaring vertoond.

"Het is ondoenlijk om het verhaal te herhalen. We hebben toen onze hart en ziel erin gestoken, onze gevoelens en verdriet getoond. De woorden hebben niet aan betekenis of kracht verloren", zei Royce de Vries als inleiding. "We missen onze vader, opa van onze kinderen en ons maatje nog iedere dag, en dat zal altijd zo blijven."

In de ogen kijken

Royce zat samen met zijn zus en hun moeder voorin de rechtszaal. Ze draaiden zich om, zodat ze de verdachten recht in de ogen konden kijken. Zoon Royce sprak ze aan bij hun voornaam aan en zei: "We spreken ook jullie toe. We kijken nu ook jullie aan." Toen de zaak anderhalf jaar geleden werd behandeld, stonden alleen de vermeende schutter en zijn chauffeur terecht. Daar zijn nu zeven verdachten bij gekomen.

Kelly en Royce de Vries draaiden zich in de rechtszaal om en richtten zich tot de verdachten: