Noodlijdend MVV krijgt uitstel van betaling van gemeente Maastricht

Voor haar was dat reden om contact te zoeken met de gemeente om uitstel van betaling aan te vragen. "We zouden nu nog wel kunnen betalen, maar dan wordt het aan het eind van het seizoen knijpen."

Sportief gezien is MVV dit seizoen een middenmoter in de eerste divisie, momenteel op de dertiende plek. Financieel gaat het minder goed. Vorig seizoen werd afgesloten met een verlies van ruim 1 miljoen euro. Dat kwam toen door tegenvallende (sponsor)inkomsten en door extra uitgaven.

Van Leeuwen zegt ook nog andere opties te hebben overwogen. "We hebben het gevraagd aan onze Amerikaanse investeerder (Dutch Soccer Holdings red.), maar zij hebben gezegd: over afgelopen seizoen en dit seizoen hebben we bijna één miljoen euro in de club gestoken, terwijl we nog geen grootaandeelhouder zijn. Zij vinden het fiscaal niet verantwoord om extra bij te financieren."

Belastingdienst

De directeur heeft ook een aantal Maastrichtse ondernemers benaderd. "Zij hebben ons eerder uit de brand geholpen, maar daar is ook weinig ruimte", zegt ze. "Bij de belastingdienst hebben we al een regeling van vijf jaar, die kun je nog verlengen tot zeven jaar. Maar dan moet je een sluitende liquiditeitsbegroting hebben en die kan ik niet laten zien."

Wellicht biedt de KNVB soelaas. Van Leeuwen hoopt dat de voetbalbond nu snel met duidelijkheid komt over het meerderheidsbelang dat MVV in handen wil geven van Dutch Soccer Holdings. "Wij zeggen ook tegen de KNVB: laat ons weten waarmee we jullie van dienst kunnen zijn, zodat we het proces kunnen versnellen", aldus Van Leeuwen. "We staan op dit moment in de file bij de KNVB."

Club met negen levens

De Maastrichtse club mag dan in de financiële problemen zitten, het voortbestaan is niet in gevaar. "Over Plan B denken we op dit moment niet na. Zoals bekend is MVV een club met negen levens. We kunnen onze salarissen en ook onze schuldeisers nog betalen," benadrukt Van Leeuwen.