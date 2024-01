Vanaf juni toch Eurostar vanuit Nederland, maar niet rechtstreeks naar Londen

Vanaf juni vertrekken er toch Eurostar-treinen vanuit Amsterdam en Rotterdam. Dat heeft het bedrijf achter de hogesnelheidstreinen besloten, in de hoop op deze manier toch reizigers naar Londen te kunnen vervoeren.

Door een verbouwing van station Amsterdam Centraal werd eerder al duidelijk dat er vanaf 14 juni voor een half jaar geen rechtstreekse Eurostar-trein naar Londen meer kan rijden. Op het station is namelijk tijdelijk geen ruimte voor de paspoortcontroles.

Om reizigers van de populaire treinverbinding tegemoet te komen, heeft Eurostar nu besloten de dagelijkse drie treinen niet te schappen maar tot Brussel te laten rijden, in plaats van Londen. Het is de bedoeling dat reizigers daar door de paspoortcontrole gaan en overstappen op een trein naar Londen.

Overstaptijd

Volgens Eurostar zullen reizigers met de verplaatsing van de controles geen verschil merken in reistijd. Nu moeten reizigers nog drie kwartier van tevoren aanwezig zijn in Amsterdam voor de paspoortcontrole. "Die tijd zijn ze straks kwijt bij de controles in Brussel als ze daar overstappen op de trein naar Londen", zegt de bestuursvoorzitter van Eurostar.

De verbouwingsplannen op station Amsterdam Centraal hebben overigens geen invloed op de reis van Londen naar Rotterdam en Amsterdam. Die treinen blijven tijdens de verbouwing gewoon rijden, zonder dat reizigers hoeven over te stappen. Dat kan omdat de reizigers naar Nederland al in Londen langs de douane en paspoortcontrole gaan.

Als de verbouwing van Amsterdam Centraal klaar is, kunnen meer mensen vanaf het station de trein naar Londen nemen. Nu kan de paspoortcontrole op het station slechts 250 mensen per trein aan. Vanaf volgend jaar moeten dat er door meer ruimte en personeel 650 zijn. In Rotterdam kunnen er dan nog eens 170 bij.