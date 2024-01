Diederik Samsom (PvdA) stopt als rechterhand Eurocommissaris Hoekstra (CDA)

Eurocommisaris Hoekstra van Klimaat en zijn kabinetschef Diederik Samsom gaan uit elkaar, bevestigt Samsom aan de NOS. Samsom was jarenlang de rechterhand van oud-Eurocommissaris Frans Timmermans en wordt gezien als de architect van de zogenoemde Green Deal, het EU-plan om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Timmermans keerde deze zomer terug uit Brussel om lijsttrekker te worden van de gezamenlijke fractie van GroenLinks-PvdA. Samsom bleef aan nadat voormalig CDA-leider Hoekstra de Nederlandse Eurocommissaris werd. Samsom begeleidde Hoekstra bij de onderhandelingen voor de klimaatconferentie in Dubai.

Over twee weken maakt de Europese Commissie bekend met hoeveel de CO2-uitstoot in 2040 teruggebracht moet zijn om het gestelde doel van klimaatneutraliteit in 2050 te halen. "Daarna zijn alle belangrijke onderdelen van de Green Deal afgerond en zit mijn taak erop", zegt Samsom. Volgens hem gaan Hoekstra en hij "goed en in gezamenlijk overleg" uit elkaar.

Gaat Hoekstra door?

Achter de schermen is te horen dat Hoekstra door wil gaan als Eurocommissaris na de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni. Hoekstra wil dat zelf niet bevestigen. Het Nederlandse kabinet moet na die verkiezingen een nieuwe kandidaat Eurocommissaris voordragen.

Hoeveel draagvlak er na die verkiezingen nog is voor vergaand klimaatbeleid, is afwachten. Verwacht wordt dat radicaal-rechtse partijen, met onder meer de Duitse Alternative für Deutschland en het Franse Rassemblement National bij die verkiezingen goed gaan scoren. Uit peilingen blijkt dat zij mogelijk de derde partij worden in het Europees Parlement, na de christen- en de sociaal-democraten.

Gisteren publiceerde de European Council of Foreign Relations een onderzoek met als titel "een scherpe ruk naar rechts". Daarin schrijft de raad de grootste beleidsveranderingen in de EU te verwachten op het klimaat- en milieuterrein. Een conservatiever en rechtser EU-parlement betekent een "anti-klimaatcoalitie", die de Green Deal op belangrijke punten kan ondermijnen, aldus de onderzoekers.

Opvolger

Als nieuwe kabinetschef van Wopke Hoekstra gaat de naam van Esther de Lange rond, nu Europarlementariër voor het CDA. Zij komt na de verkiezingen in juni niet meer terug.

De Lange zit vanmiddag bij onderhandelingen over nieuwe begrotingsregels en kon daarom nog niet antwoorden op vragen van de NOS.