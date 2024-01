Azmani (VVD) geen fractievoorzitter EU-liberalen vanwege gesprekken met PVV

Interim-fractievoorzitter Malik Azmani van de liberalen in het Europees Parlement stelt zich niet kandidaat om fractievoorzitter van die partij te worden. De termijn voor kandidaatstelling verliep om 14.00 uur vanmiddag, morgenochtend om 08.00 uur wordt een nieuwe fractievoorzitter gekozen.

Azmani heeft besloten zich niet te kandideren. Binnen de liberale EU-fractie is weerstand tegen de formatiegesprekken tussen de VVD en de PVV voor het nieuwe Nederlandse kabinet.

Twee weken geleden werd Azmani plotseling interim-fractievoorzitter. Hij werd benoemd omdat de vorige voorzitter, Stéphane Séjourne, onverwachts minister van Buitenlandse Zaken in de vernieuwde Franse regering werd.

Als interim leek Azmani de gedoodverfde kandidaat om fractievoorzitter te worden, een prestigieuze baan met veel invloed in het Europees Parlement. De liberalen zijn daar na de christendemocraten en de sociaaldemocraten de derde partij. Voor Nederland zitten de VVD en D66 in de fractie.

Radicaal-rechts in opmars

De peilingen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, in juni dit jaar, tonen dat conservatieve en radicaal-rechtse partijen in opmars zijn. In onder meer Frankrijk en Duitsland liggen de liberalen ruim op achterstand op respectievelijk Rassemblement National en Alternative für Deutschland.

In die landen is iedere vorm van samenwerking met radicaal-rechtse partijen taboe. Dat is één van de redenen dat de formatiegesprekken in Nederland tussen de VVD en de PVV zo gevoelig liggen.

Volgens betrokkenen speelt de mogelijke samenwerking in een Nederlands kabinet "zwaar mee". Achter de schermen valt te horen dat het team van Azmani's tegenstrever, de Française Valerie Hayer, het argument van de formatiegesprekken gebruikt om stemmen te winnen. Azmani zou volgens betrokkenen "ruim genoeg" stemmen hebben gehaald om de nieuwe fractievoorzitter te worden als die gesprekken tussen de VVD en PVV niet zouden plaatsvinden.

De liberalen willen geen verdeeldheid uitstralen in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement. Daarom willen ze vermijden dat er intern twee kandidaten voor het fractievoorzitterschap tegenover elkaar komen te staan. Nu Azmani besloten heeft zich niet te kandideren, kan de fractie morgenochtend maar op één kandidaat stemmen: Hayer.