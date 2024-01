Ajax-verdediger Ávila maanden buitenspel door kruisbandblessure

Ajax moet verdediger Gastón Ávila lange tijd missen. De 22-jarige Argentijn kan volgens zijn club negen tot twaalf maanden niet in actie komen vanwege een gescheurde kruisband.

De verdediger raakte vorige week op de training geblesseerd. Ajax meldt dat Ávila op korte termijn wordt geopereerd in Spanje en de voetballer gaat in dat land ook aan zijn herstel werken. "Hier kan ik dicht bij mijn familie in de buurt zijn en zijn er specialisten die mij in het herstelproces kunnen begeleiden", aldus de voetballer.

Ávila verhuisde afgelopen zomer voor ongeveer 12,5 miljoen euro van Royal Antwerp naar Ajax. Zijn begin in Amsterdam werd geen succes: Ávila moest vooral genoegen nemen met een rol als reserve.