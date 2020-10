Militante moslims bevrijden 900 gevangenen in Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn 900 gevangenen bevrijd door militante moslims. Dat gebeurde in de stad Beni, in het noordoosten van het land. Het is niet duidelijk wat er met de bewakers van de gevangenis is gebeurd.

Een groep gewapende mannen bestormde de gevangenis gisteren. Met lasapparaten sneden ze de metalen deuren van het gebouw open en haalden de gevangenen uit hun cel. Ongeveer honderd gedetineerden zijn achtergebleven.

In 1960 werd Congo onafhankelijk van België. Daarna hebben burgeroorlogen het leven gekost aan een groot aantal mensen en is de economie totaal ontwricht.

De laatste jaren is het vooral onrustig in het oosten van het land; daar vechten verscheidene milities en het regeringsleger tegen elkaar om de controle over het gebied, dat rijk is aan grondstoffen, in handen te krijgen.