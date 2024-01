Opnieuw wegblokkades door boerenprotest in Frankrijk

Protesterende boeren blokkeren opnieuw wegen in Frankrijk. Op diverse plekken staan ze met tractoren stil op de snelweg. Bij Calais wordt de belangrijkste weg naar de haven geblokkeerd.

Vrachtwagens die naar het Verenigd Koninkrijk willen, mogen er niet door. Particulieren wel, meldt de haven aan het Franse persbureau AFP. Volgens een vertegenwoordiger van de federatie van boerenvakbonden duurt de blokkade bij Calais waarschijnlijk tot halverwege de middag.

Route du Soleil

Ook de ringweg van Bordeaux en de A10 ten noorden van de Zuid-Franse stad worden geblokkeerd. Verder zijn er blokkades rond Toulouse en op de Route du Soleil in de buurt van Avignon. En met enkele tientallen tractoren hebben boeren een blokkade opgeworpen op de A13 tussen Rouen en Parijs, schrijft Le Monde.

Veel boeren in Frankrijk zeggen dat ze moeite hebben om rond te komen, door hoge kosten die ze niet of beperkt kunnen doorberekenen in de prijs. Ze zeggen dat supermarkten boeren onder druk zetten om de prijzen te verlagen, zodat in de winkel het effect van de inflatie voor de consument kan worden gedempt. Ook zijn ze boos dat er steeds meer wet- en regelgeving bij komt, waar ze aan moeten voldoen.

Papierwerk maakt woedend

Een boer die protesteert bij Calais, zegt dat ze het zat zijn. "Het papierwerk maakt iedereen woedend. We verlagen onze uitgaven zodat we iets overhouden om van te leven, maar omdat alle prijzen de pan uit rijzen, blijft er niets meer over."

Een woordvoerder van de Franse regering liet vanochtend weten dat "de oproep van de boeren is gehoord" en dat ook boeren "fatsoenlijk van hun werk moeten kunnen leven". Ze zei ook dat de regering niet ingrijpt om de blokkades te voorkomen of weg te halen. "Die zijn binnen een wettelijk kader georganiseerd."

Ook de komende dagen protest

De federatie van boerenvakbonden zegt dat er ook de komende dagen nog wordt geprotesteerd op diverse plekken in Frankrijk.

Gisteren kwamen bij een boerenblokkade in het zuiden van Frankrijk een vrouw en haar dochter van 12 om het leven. De vader raakte zwaargewond. De drie stonden bij de blokkade en werden geraakt door een auto, nadat die eerst tegen een muur van strobalen aan was gereden, die boeren op de weg hadden neergezet.