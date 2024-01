PVV onder vuur na afhouden van snelle afschaffing eigen risico

De PVV heeft in de Tweede Kamer stevige kritiek gekregen omdat de partij het eigen risico in de zorg nog niet wil afschaffen. "Ik kan nu niet op de zaken vooruitlopen", zei PVV-Kamerlid Agema bij de behandeling van de zorgbegroting.

De PVV onderhandelt op dit moment met onder meer NSC en de VVD over de mogelijkheden voor een nieuw kabinet en die twee partijen zijn tegen. De inzet van de PVV is om het eigen risico af te schaffen. "We hopen het in de formatie te regelen", zei Agema.

In de Tweede Kamer is al langer een meerderheid voor het afschaffen van het verplichte eigen risico van 385 euro per jaar en daar heeft ook de PVV zijn handtekening onder gezet. De partijen denken dat een op de vier Nederlanders zorg mijden, omdat ze het bedrag niet kunnen betalen. Het huidige kabinet wil het niet doen, alleen al omdat het besluit zo'n 6 miljard euro per jaar gaat kosten.

Verkiezingsbelofte

Het afschaffen van deze zorgkosten is al jaren, ook in de verkiezingscampagne, een belangrijk punt van de PVV. Maar nu houdt de grootste partij in de Tweede Kamer dus de boot af, tot verbijstering van andere voorstanders als de SP, GroenLinks-PvdA maar ook van tegenstanders als D66 en de ChristenUnie. "Ik moet even bijkomen van de vaagheid van de PVV. U heeft het de kiezers beloofd", zei D66-Kamerlid Paulusma. "Wat zijn uw beloften waard?"

GroenLinks-PvdA benadrukte dat de PVV "de sleutel in handen heeft". "En nu slaat u de deur keihard dicht", aldus Kamerlid Bushoff. De SP vindt de opstelling van de PVV laf en heeft allerlei voorstellen om het miljardengat dat zou ontstaan te dichten.

Gaat langer duren

Als er nu werk wordt gemaakt van de afschaffing van het eigen risico, zou dat in 2025 al kunnen ingaan. Als er eerst gewacht moet worden op een goede afloop van de gesprekken aan de formatietafel, duurt het misschien nog veel langer. "We hebben alleen maar de PVV nodig, we kunnen het nu regelen en nu gaat u om", hield SP-leider Dijk zijn collega Agema voor.

Maar Agema hield voet bij stuk. Ze begreep de "rare agressiviteit" niet van de SP en de opmerkingen van D66 noemde ze "een vreemd soort theater".