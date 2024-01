Van Gool met Ajax tegen PSG: 'Qua type spel lijk ik wel op Groenen, ja'

De rol van controlerende middenvelder past haar steeds beter, al was het aanvankelijk wennen geblazen. "In het begin had ik het nog wel lastig omdat ik eerst een iets meer aanvallende middenvelder was. Ik moest in mijn nieuwe rol nog veel dingen leren, maar ik denk dat het steeds beter gaat en dat ik nu mijn kwaliteiten tot uiting kan brengen."

Twee minuutjes duurde in oktober 2022 haar debuut bij de Ajax-vrouwen, maar nog geen anderhalf jaar later is Rosa van Gool eigenlijk niet meer weg te denken uit de ploeg van trainer Suzanne Bakker.

Met name het in de gaten houden van de restverdediging, van groot belang om bij balverlies een vijandelijke counter bijtijds te smoren, was een aandachtspuntje. "Ik ben een speelster die ervan houdt om mee te gaan in de aanval. Ik was eigenlijk nooit bezig met de restverdediging. Maar dat zijn wel dingen - zeker in de Champions League - die goed moeten gaan."

De vijfde groepswedstrijd van Ajax in de Champions League, tegen het Franse PSG, begint woensdagavond om 21.00 uur en is live te zien op NPO 3, NOS.nl, in de NOS-app en bij NPO Start.

Over haar eigen inbreng is Van Gool helder. "Ik denk vooral mijn spelverplaatsing en de rust in mijn spel. Ik ben altijd wel een aanspeelpunt. Zeker voor de laatste linie. Ik ben ook iemand die veel energie levert. Maar ik probeer ook belangrijk te zijn met steekpasses en de nodige creativiteit te brengen."

Sterker, Ajax is koploper. "Ik denk dat niemand had verwacht dat wij zulke resultaten zouden behalen. Maar we hebben gewoon een supergoed team met heel veel verschillende kwaliteiten die heel goed tot uiting komen in de ploeg."

Ze zegt het bijna achteloos, maar beseft echt wel waar ze inmiddels beland is: in de Champions League. "Ja, dat is supermooi. Echt een droom."

Vanavond komt ze Groenen bij PSG tegen. "Het is supermooi dat ik mij nu kan meten met zulke speelsters. In de Arena hadden we op het veld een paar mooie duels. Een doel van mij is om bij Oranje te komen."

Geen wonder dat Frenkie de Jong een lichtend voorbeeld voor haar is. "Zeker als je kijkt naar zijn versnelling in het spel. Dat is nog wel een ontwikkelpunt voor mij. Bij de vrouwen is Bonmatí een groot voorbeeld", haalt ze de Spaanse wereldkampioene aan, die vorige week nog werd verkozen tot beste voetbalster van het afgelopen jaar.

Uiteraard heeft Van Gool, die haar voetballoopbaan begon bij Ter Leede in Sassenheim waar ze ook opgroeide, veel zin in die nieuwe confrontatie. De batterij is in de winterstop met een korte vakantie in Finland - "Het was wel een beetje koud, min 20, maar supermooi om mee te maken" - weer opgeladen.

Kippenvel

"We gaan er alles aan doen om de kwartfinales te halen. We maken zeker kans, als je kijkt hoe we tot nu toe hebben gespeeld in de Champions League. Die lijn moeten we doorzetten. Het geloof is heel groot in de groep. We weten dat we drie punten nodig hebben. We moeten gewoon winnen. Dat begint woensdag. Daarna hebben we nog een mooie wedstrijd thuis tegen AS Roma."

Een afsluiter in de Arena, maar eerst wacht een bezoek aan het machtige Parc des Princes in Parijs. "Ook wel mooi, ja, haha. Echt superbijzonder. Ik ben er nog nooit geweest, maar supermooi als je het op tv ziet. De Arena geeft mij echt kippenvel, moet ik zeggen. Ik ben benieuwd of Parc des Princes dat ook gaat doen. Ik denk het wel."