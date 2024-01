Drie keer is scheepsrecht: provincie mag met paintball op wolf schieten

De provincie Gelderland mag toch met verf schieten op een wolf die probleemgedrag vertoont, heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald.

Tot twee keer toe was de provincie door de rechtbank teruggefloten, omdat het plan 'gebrekkig was onderbouwd'. Maar na onderzoek door een wolvengedragsdeskundige, kan de provincie het paintballgeweer nu toch hanteren, oordeelt de rechtbank.

Het plan om met verfballetjes op een wolf te schieten, ontstond in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Volgens de beheerders en de provincie liep daar tenminste één wolf rond die probleemgedrag vertoonde en gevaarlijk zou kunnen worden voor de mens. De beheerders wilden de wolf afschrikken met een paintballgeweer, maar Faunabescherming maakte bezwaar en startte ook verschillende rechtszaken.

Faunabescherming wees erop dat de wolf strikt beschermd is in de hele EU en daarom op geen enkele manier verstoord mag worden. De provincie zou ook geen onafhankelijke wolvendeskundige hebben geraadpleegd en niet hebben vastgesteld of er wel sprake was van een probleemwolf. Ook waren mogelijke alternatieven voor het paintballgeweer volgens Faunabescherming onvoldoende onderzocht.

Brutale wolvin

Tot twee keer toe volgde de rechtbank de redenering van Faunabescherming, maar inmiddels heeft de provincie een wolvengedragsdeskundige gesproken. Hij nam tot veertien keer toe een wolf waar in Park De Hoge Veluwe en concludeert dat daar één of meer wolven rondlopen die afwijkend gedrag vertonen. Zo is er een wolvin te zien die zich laat benaderen door fotografen, maar ook zelf fietsers en wandelaars opzoekt en daarbij steeds brutaler wordt. Volgens de deskundige zou het dier zelfs kunnen bijten en is dat een serieus gevaar voor de openbare veiligheid.

De rechtbank is het met de provincie eens dat afschrikken met een paintballgeweer de beste optie is. In het buitenland zouden positieve ervaringen zijn opgedaan en alternatieven werken niet of zijn onveilig. "Het afschrikken van de wolf door middel van klappen en/of schreeuwen is te mild en heeft een kortdurend effect. Pepperspray kan tot beschadiging van de ogen leiden", aldus de rechtbank in zijn vonnis. Als het paintballgeweer correct wordt toegepast en er niet gericht wordt op de ogen, is het veilig.

Omroep Gelderland meldt inmiddels dat de wolvin waar de deskundige naar verwijst, waarschijnlijk niet meer leeft. Het vermoeden is dat het dier eind vorig jaar dood werd gevonden.