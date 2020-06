'Ellende van Sobibór is nog niet tot Nederland doorgedrongen'

Ruim twee jaar geleden, in mei 1943, werd hij samen met zijn vrouw Rachel en haar Joodse familie opgepakt tijdens een razzia. Via kamp Westerbork werden ze gezamenlijk op transport gezet naar Polen, naar een werkkamp, dachten ze. Schelvis had zijn gitaar meegenomen, omdat hij hoopte dat ze misschien wat muziek konden maken, 's avonds na het werk.

Niemand lijkt verbaasd dat hij hier rondloopt. "Er zijn nog maar weinig mensen die ik ken. Als ik al iemand ontmoet, gaat het gesprek over de hongerwinter. Die heeft zo'n grote stempel op de mensen gedrukt. Ik zeg dan maar niets over de honger in de kampen. Ze hebben duidelijk hun eigen sores."

Nederlanders hebben over het algemeen nog geen idee wat hun Joodse landgenoten tijdens de oorlog hebben doorgemaakt. Dat ontdekt Jules Schelvis, die net uit de vernietigingskampen is teruggekeerd in Amsterdam. Stadgenoten weten niet waar hij was en wat hij heeft meegemaakt - en hebben geen interesse om dat te ontdekken.

De Duitsers wilden ons de illusie geven dat we in een 'gewoon' werkkamp terecht gekomen waren en daar trapten we toch wel in.

Ze kwamen terecht in kamp Sobibór, waar niemand ooit van had gehoord. "Op het eerste gezicht zag het er lieflijk uit. Ik zag barakken met gordijntjes en plantjes voor de ramen. De Duitsers wilden ons de illusie geven dat we in een 'gewoon' werkkamp terechtgekomen waren en daar trapten we toch wel in."

Tachtig mannen uit het transport werden geselecteerd om elders aan het werk te gaan en Schelvis slaagde erin bij die groep te komen, als nummer 81. Rachel ging samen met de andere vrouwen een andere kant op. Ze wisselden nog een korte blik. Het was de laatste keer dat hij haar zag.

Terwijl Schelvis meeging naar een kamp uren reizen verderop, werd de hele groep die was achtergebleven nog dezelfde dag vergast en gecremeerd. Schelvis ontdekte dat pas dagen later, toen gevangenen in het werkkamp Dorohuzca hem vertelden dat vrijwel iedereen in Sobibór hetzelfde lot te wachten stond: direct uit de trein de gaskamers in.

"Ik kon er met mijn verstand niet bij. Waarom lieten de Duitsers ons een reis van tweeënzeventig uur maken om ons daarna meteen te vermoorden?", zegt Schelvis.