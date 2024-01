Medewerkers Van Gogh Museum weg na wangedrag bij Pokémon-expositie

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft afscheid genomen van enkele medewerkers, omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden tijdens de populaire Pokémon-tentoonstelling. Een woordvoerder van het museum bevestigt berichtgeving van Het Parool daarover.

Anonieme medewerkers van het museum hebben aan de krant gemeld dat het om zeker vier medewerkers gaat. Die zouden bezoekers hebben ingeseind over momenten waarop ze kaarten konden kopen. Ook zou één van hen een doos Pokémonkaarten hebben verduisterd.

Eén van de ontslagen medewerkers was volgens de bronnen van Het Parool al 25 jaar in dienst. Het Van Gogh Museum wil dat niet bevestigen. "We doen nooit uitspraken over individuele medewerkers, dus we kunnen geen details geven", zegt de woordvoerder.

Het museum wil alleen kwijt dat het gaat om "een (klein) aantal collega's van Operationele Services" dat half december op non-actief was gezet. Zij hebben in strijd gehandeld met de geldende procedures en gedragscode in het museum.

Volgens het museum gaat het in juridische zin niet om ontslag, maar de medewerkers komen niet meer terug. Het museum benadrukt dat dit als een incident wordt gezien.

Run op Pokémonkaarten

Vanwege het 50-jarige bestaan organiseerde het Van Gogh Museum een tentoonstelling met Pokémon, die van eind september tot en met 7 januari te zien was. In het museum hingen Pokémonschilderijen die waren gebaseerd op bekende werken van Vincent van Gogh. Ook konden bezoekers een speciale Pokémon-kaart krijgen na het voltooien van een speurtocht.

Er was een enorme run op die speciale kaarten. Zeldzame Pokémonkaarten worden vaak voor enorme bedragen verkocht, ze leveren soms wel tienduizend tot honderdduizenden euro's op. Omdat de Pokémonkaarten in het Van Gogh Museum een beperkte oplage hebben, verwachten handelaren dan ook dat deze kaarten veel waard worden.

Sommige handelaren stonden de hele dag voor het museum te wachten om de kaarten voor een klein bedragje over te nemen van museumbezoekers. Daarna werden ze voor bedragen tot zo'n 250 euro per kaart doorverkocht.

Het leverde soms chaotische taferelen op en er werden door het museum dranghekken geplaatst om de handelaren op afstand te houden. Na twee weken stopte het museum met de uitgifte van de kaarten.