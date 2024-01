James, Curry en Embiid in voorselectie VS: nieuw olympisch dreamteam in de maak

Oude basketballende superhelden in de Verenigde Staten verzamelen zich nog een laatste keer om de Amerikaanse trots te herstellen. Kijkend naar de voorselectie van het olympische basketbalteam van de VS en luisterend naar wat enkele NBA-grootheden zeggen, wordt duidelijk: een nieuw 'dreamteam' is in de maak. Of juist een nieuw 'redeem team'? Onder anderen LeBron James, Stephen Curry en Kevin Durant staan op de lijst van 41 spelers om naar de Olympische Spelen in Parijs te gaan. Maar ook nieuwe, wat jongere sterren als de genaturaliseerde Joel Embiid, Jayson Tatum en Devin Booker zitten erbij. Uiteindelijk reizen de Amerikanen komende zomer met twaalf spelers af naar Frankrijk. In Parijs is het doel duidelijk: het vijfde olympische goud op rij winnen. Maar belangrijker is misschien wel: de Amerikaanse basketbaleer redden. Op het WK in Japan, de Filipijnen en Indonesië eindigde de VS vorig jaar teleurstellend als vierde, achter Duitsland, Servië en Canada.

Stephen Curry en LeBron James - Foto: EPA

Nu bieden grote, ervaren heren, die al een tijd lang niet of nog nooit olympisch speelden, hulp aan. "Ik ben zeer geïnteresseerd om naar Parijs te gaan. We hebben contact gehad", zei James enkele maanden terug al. Ook Curry ziet het zitten. "Ik heb met wat mensen gesproken. Het is iets wat ik nooit heb gedaan en het is een kans om Team USA weer neer te zetten als het dominantste team van de wereld. Dan wil ik zeker bij het team zitten."

Dit zijn de 41 voorgeselecteerde Amerikaanse basketballers Bam Adebayo, Jarrett Allen, Paolo Banchero, Desmond Bane, Scottie Barnes, Devin Booker, Mikal Bridges, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Jimmy Butler, Alex Caruso, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, De'Aaron Fox, Paul George, Aaron Gordon, Tyrese Haliburton, James Harden, Josh Hart, Tyler Herro, Jrue Holiday, Chet Holmgren, Brandon Ingram, Kyrie Irving, Jaren Jackson Jr., LeBron James, Cam Johnson, Walker Kessler, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Bobby Portis, Austin Reaves, Duncan Robinson, Jayson Tatum, Derrick White en Trae Young.

Zo zal men wellicht niet spreken over een nieuw 'dreamteam' - naar het sterrenensemble met Michael Jordan in 1992 - maar eerder over een nieuwe 'redeem team', naar de olympische ploeg van 2008. Destijds wilde een sterrenteam met Kobe Bryant en ook al James in Peking de schande van de mislukte Spelen van 2004 wegpoetsen. De topfitte veteraan James (39), topscorer aller tijden van de Amerikaanse competitie, staat dit jaar voor een rentree nadat hij sinds Londen 2012, waar hij goud won, niet meer heeft deelgenomen aan de Spelen. Ook niet aan een WK.

LeBron James als lid van het olympisch team van 2008 - Foto: EPA

Curry (35) kroonde zich met het Amerikaanse team wel twee keer tot FIBA-wereldkampioen (in 2010 en 2014), maar kwam nog nooit uit op de Olympische Spelen. Durant (35) zou zijn vierde olympische toernooi op rij kunnen gaan basketballen. In Londen (2012), Rio de Janeiro (2016) en Tokyo (2020) won hij goud. Embiid genaturaliseerd Opvallend is ook de nominatie van Joel Embiid. De 29-jarige in Kameroen geboren center is genaturaliseerd en bezit sinds 2022 de Amerikaanse nationaliteit. Aan het begin van dit seizoen werd duidelijk dat Embiid graag voor het Amerikaanse team wil uitkomen. Embiid werd afgelopen seizoen verkozen tot beste speler in de NBA.

Joel Embiid wordt bejubeld na zijn 70 punten in een NBA-wedstrijd deze week - Foto: Reuters