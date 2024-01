Raad van State zet streep door bestemmingsplan voor Soestdijk

De Raad van State heeft een streep gezet door het bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk. Dat betekent dat de woningbouwplannen waar de gemeente toestemming voor had gegeven, niet kunnen doorgaan. Ook mogen er geen hotel, café of winkel worden gebouwd en komen er voorlopig geen (grote) evenementen.

Elf verschillende organisaties, waaronder een bewonersorganisatie uit Baarn, hadden bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Zij maakten zich zorgen over de aantasting van de bijzondere natuur rond het paleis. Ook vreesden ze geluids- en verkeersoverlast bij de evenementen.

De Raad van State geeft ze gelijk, meldt RTV Utrecht. De Raad "komt tot de conclusie dat onder andere de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid bij evenementen niet deugdelijk zijn onderzocht." Verder vindt de Raad dat de gevolgen van de plannen voor Natura 2000-gebieden "niet met de vereiste zorgvuldigheid" zijn voorbereid.

Ook zou het bestemmingsplan in strijd zijn met verschillende bepalingen uit de provinciale omgevingsverordening, met andere woorden: het plan is niet goed voorbereid, uitgewerkt en voldoet niet aan de voorwaarden. Daarom ziet de Raad "geen andere mogelijkheid dan het bestemmingsplan volledig te vernietigen".

Openluchtconcerten

Bijna een jaar geleden stemde de gemeenteraad van Baarn in met het bestemmingsplan. Dat betekende dat de commerciële eigenaar van het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard zijn plannen kon gaan uitwerken. Die eigenaar, de MeyerBergman Erfgoed Made By Holland, wilde in en rond de paleistuinen onder andere een café, hotel en een winkel bouwen en er zouden onder meer openluchtconcerten komen. Ook had de eigenaar het plan om 98 luxe appartementen te bouwen bij het paleis.

De plannen stuitten van begin af aan op felle kritiek van omwonenden en natuurorganisaties. Soestdijk maakt deel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). In dit netwerk mag de natuur niet worden aangetast. Omdat het in de bossen rond het paleis heel lang heel stil is geweest, leven er allerlei bijzondere diersoorten, zoals de ringslang, de ransuil en de das.

Berekeningen kloppen niet

Natuurmonumenten en een aantal andere natuurorganisaties waaronder de Werkgroep Roofvogels Nederland zeiden ook een jaar geleden al dat de berekening van de stikstofuitstoot en de milieuhinder door de woningbouwplannen niet klopte. Daarin krijgen ze nu gelijk.

De Raad van State concludeert dat het huidige plan voor de herontwikkeling van Paleis Soestdijk en de woningbouw "van tafel" is. De gemeente Baarn moet opnieuw aan het werk en met een nieuw bestemmingsplan komen waarin de gebreken van het oude plan "hersteld moeten worden".