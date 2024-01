Prestigieuze prijs voor Nederlandse cricketer De Leede na sterk WK

Cricketer Bas de Leede is door internationale cricketbond ICC verkozen tot de beste Associate-cricketer van het afgelopen jaar.

Het internationale cricket kent twaalf 'Full Members', zoals India, Zuid-Afrika, Engeland en Australië. Daarnaast zijn er 96 zogenoemde Associatelanden, waaronder Nederland, die een trapje lager staan op de internationale ladder. Van die landen is De Leede uitgeroepen tot beste cricketer.

De 24-jarige De Leede dankt de prijs aan zijn sterke optreden op het WK in India vorig jaar en vooral in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland in juli vorig jaar. Met vijf wickets en 123 runs bezorgde hij Nederland een ticket voor het WK.

Nederland eindigde op het WK als tiende, maar boekte wel fraaie zeges op Zuid-Afrika en Bangladesh.

De enige andere Nederlander die ooit deze prijs heeft ontvangen, was Ryan ten Doeschate. Hij werd zelfs drie verkozen tot beste speler (2008, 2010, 2011).