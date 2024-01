Russisch militair toestel crasht, volgens Moskou met Oekraïense krijgsgevangenen

Het Oekraïense ministerie van Defensie laat in een reactie aan nieuwswebsite Suspilne weten niet te kunnen bevestigen of de eigen strijdkrachten het vliegtuig hebben neergehaald. "De situatie moet nog worden opgehelderd."

Rusland en Oekraïne geven verschillende versies van wat er is gebeurd. Volgens het Russische ministerie van Defensie zaten in het vliegtuig 65 Oekraïense krijgsgevangenen, samen met zes bemanningsleden en drie begeleiders. Volgens het ministerie werden de Oekraïners vervoerd voor een gevangenenruil.

Boven de Zuid-Russische regio Belgorod is een Russisch militair transportvliegtuig neergestort. Dat gebeurde in de buurt van het dorp Jablonovo, op zo'n 50 kilometer van de Oekraïense grens.

Boven de zuid-Russische regio Belgorod is een Russisch militair transportvliegtuig neergestort. Dat gebeurde in de buurt van het dorp Jablonevo. Op deze amateurbeelden, die door Reuters geverifieerd zijn, zou de crash te zien zijn. - NOS

Het toestel, een Iljoesjin Il-76, stortte rond 09.00 uur Nederlandse tijd neer. Het is onduidelijk of er overlevenden zijn. Er is een onderzoeksteam naar de locatie van de crash gestuurd.

Twee vliegtuigen

De Russische voorzitter van de parlementaire commissie voor Defensie heeft nog een andere versie. Hij zegt dat het toestel is neergeschoten door drie raketten van Westerse makelij. Ook was er volgens hem een tweede transportvliegtuig in de lucht met zo'n 80 krijgsgevangenen, maar dat heeft veilig kunnen terugkeren. Die informatie is niet onafhankelijk te bevestigen.