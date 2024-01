'Nabil B. besprak criminele wraakacties vlak voor kroongetuigedeal'

De kroongetuige in het Marengoproces, Nabil B., blijkt rond het sluiten van een deal met het Openbaar Ministerie gesproken te hebben over ontvoering en marteling van andere criminelen. Dat valt op te maken uit nieuwe informatie die in handen is van het AD en EenVandaag.

Die informatie is verkregen uit versleutelde berichten die B. via een binnengesmokkelde telefoon vanuit de gevangenis stuurde. Die zijn vorige week aan het strafdossier toegevoegd. Toen hij de berichten verstuurde, onderhandelde B. over het aannemen van de rol van kroongetuige.

Nabil B. wordt verantwoordelijk gehouden voor betrokkenheid bij twee moorden en drie moordplannen. Begin 2017 werd Hakim Changachi geliquideerd in Utrecht, lid van een beruchte criminele familie. Al snel bleek dat er sprake was van een vergismoord: een ander had het slachtoffer moeten zijn.

De familie Changachi kwam erachter dat B. iets met die moord te maken had en sprak hem op straat aan. Het werd B. te heet onder de voeten, waarna hij naar de politie stapte. Daar kreeg hij het aanbod van strafvermindering in ruil voor cruciale informatie in de zaak: B. werd kroongetuige.

Telefoon binnengesmokkeld

Eenmaal in de cel liet hij een PGP-telefoon binnensmokkelen, waarmee hij versleuteld kon communiceren met zijn voormalige criminele vrienden. Hij zweeg daarover bij het proces, maar gaf het later toe in een verhoor.

Nu de berichten door het NFI ontsleuteld zijn, blijkt dat B. gecommuniceerd heeft met Saïd R., de rechterhand van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces. De broer van R. overleefde die maand ternauwernood een moordaanslag.

"Bent u al wat verder broer, met uw onderzoek?", vroeg Nabil B. via de PGP-telefoon aan Saïd R. "Bent u het met me eens dat de focus op die hoerenzonen van de Changachis ligt?", doelend op leden van de criminele familie, die volgens B. "bloeddorstig" waren geworden.

'Beter mensen inladen en martelen'

R. zegt dat hij druk bezig is om te achterhalen wie zijn broer probeerde om te brengen. "We sluiten niks af waar het vandaan zou komen. Ik moet tenminste wat bewijzen hebben voor ik aan iets ga beginnen."

"Dan gaat het lastig worden broer", reageert B. vervolgens. "Dan hoop ik inshallah (als God het wil, red.) dat u snel resultaat heeft. Want dit is stress, dan beter mensen inladen en martelen."

R. aast op wraak: "Ik ga zorgen dat ik weet wie achter de actie zit en de hele kk familie van hem opruimen." Waarop B. weer reageert met: "Inshallah broer! Inshallah!!"

Deze berichten werden verstuurd toen B. een voorlopige overeenkomst had getekend met het Openbaar Ministerie. Zeven dagen later zou hij de definitieve deal sluiten die hem officieel kroongetuige zou maken.

De advocaat van B. wil niet reageren.