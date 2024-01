NASA krijgt na maanden deksel van planetoïdemonster

Na bijna vier maanden is NASA erin geslaagd om het deksel van een capsule met gruis van een planetoïde te krijgen. Er zaten twee bouten zo vast dat er speciaal gereedschap voor moest worden ontwikkeld om de container open te krijgen. De terugkeercapsule van ruimtesonde OSIRIS-REx landde op 24 september met zijn kostbare lading in de woestijn van Utah: gruis van de planetoïde Bennu. De samenstelling van dat gruis is belangrijk voor een beter begrip van planetoïden en het ontstaan van het zonnestelsel, zegt NASA.

Om het goed te kunnen onderzoeken, mag het gruis absoluut niet met de aardse atmosfeer in aanraking komen. De capsule werd na de landing overgebracht naar Houston in de Amerikaanse staat Texas en geopend in een glovebox, een doorzichtige afgesloten bak, in een stikstofatmosfeer. Een beetje gruis, zo'n 70 gram, lag bovenop de container en kon al worden onderzocht. Om bij het grootste deel van het materiaal te komen moest een ringvormige afdekplaat worden verwijderd. En daar begonnen de problemen. Geen verboden gereedschap Van de 35 bouten waarmee de plaat was vastgeschroefd, waren er twee met geen mogelijkheid los te krijgen, ondanks wekenlang proberen met het beschikbare gereedschap. Het NASA-team mocht alleen werken met vooraf goedgekeurd gereedschap. Niet gevalideerde gereedschappen waren streng verboden vanwege het gevaar op besmetting van het planetoïdemonster met aardse stoffen. Er zat dus niets op dan nieuw gereedschap te ontwikkelen. Ingenieurs bogen zich over het probleem en kwamen met twee nieuwe instrumenten, die uit meerdere delen bestaan. Daarmee lukte het alsnog. Op deze foto is te zien hoe met het nieuwe gereedschap de laatste bouten worden losgemaakt:

Een NASA-medewerker gebruikt speciaal ontwikkeld gereedschap om de capsule te openen - Foto: NASA