Ruim 250 nieuwe ziekenhuisopnames • 'Tientallen Britten vrijwillig besmetten'

Het Europees Parlement vergadert voorlopig niet meer in Straatsburg. "We moeten wennen aan het nieuwe normaal', zegt Manfred Weber, de leider van de grootste partij. De christendemocraat ziet overal rode gebieden en wil geen risico lopen.

"We moeten het natuurlijk per week bekijken, want onder normale omstandigheden moeten we twaalf keer per jaar naar Straatsburg." Dat aantal vergaderingen is vastgelegd in het Verdrag van Lissabon.

Het parlement vergadert deze week in Brussel, hoewel de leden dat niet zo noemen. Officieel is het een vergadering met verschillende locaties. In elk EU-land is een speciale vergaderzaal ingericht waar de politici kunnen deelnemen aan de plenaire vergadering. Het Nederlandse Europese Parlement staat in Den Haag, met uitzicht op het Torentje, vlak bij het Binnenhof. In Duitsland en Frankrijk zijn er zelfs meerdere 'nationale' vergaderzalen ingericht.

Vandaag spreken Kati Piri (PvdA) en Bas Eickhout (GroenLinks) via het Haagse parlement de vergadering toe.