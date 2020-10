RIVM: 8182 nieuwe besmettingen • KLM mag oudgedienden ontslaan

Vliegmaatschappij KLM hoeft bij gedwongen ontslagen door de coronacrisis niet eerst nieuwer personeel te ontslaan, om mensen die al langer in dienst zijn te ontzien. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Eerder kwam een rechter al tot dezelfde conclusie, maar de vakbond voor cabinepersoneel VNC ging daartegen in hoger beroep.

Standaard geldt in Nederland bij een ontslagronde het afspiegelingsbeginsel. Dat betekent dat de ontslagen evenredig over verschillende leeftijdsgroepen verdeeld moet worden. Maar VNC wil dus dat het last in, first out-principe wordt toegepast, waardoor vooral jonge, nieuwe medewerkers zouden moeten vertrekken.

Dat kan alleen als in een cao geregeld is of en hoe je mag afwijken van dat afspiegelingsbeginsel. En daar is in de cao voor het cabinepersoneel geen sprake van, aldus het gerechtshof.

KLM verwacht dat er door corona zo'n 6500 mensen weg moeten. Het bedrijf hoopt dat aantal te halen door natuurlijk verloop, het niet verlengen van contracten en een vrijwillige vertrekregeling. Maar waarschijnlijk zullen er ook gedwongen ontslagen nodig zijn.