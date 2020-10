Milieuorganisaties vrezen toename 'zwerfkapjes' • Rotterdam wil tekort mbo-stages aanpakken

Tientallen kerken en christelijke organisaties hebben in een brief aan het kabinet aangeboden mee te helpen in de tweede coronagolf. Ze schrijven dat ze beschikbaar zijn in "alle steden, dorpen en wijken in het hele land" en zijn bereid onder meer gebouwen en vrijwilligers beschikbaar te stellen.

"We willen niet dat ook maar iemand in ons land - of die nu gelovig, anders gelovig of niet gelovig is - in eenzaamheid en zonder naastenliefde door deze zware tijd zou moeten gaan", staat in de brief, die is ondertekend door onder meer de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk.

De briefschrijvers, die naar eigen zeggen zo'n 6 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen, benadrukken dat ze in de eerste coronagolf de handen al ineen hadden geslagen in het initiatief 'Niet alleen' en dat nu weer willen doen. "Misschien is het wel extra zwaar nu de dagen korter worden, we niet weten hoe lang de gedeeltelijke lockdown nog nodig is en we nog geen uitzicht hebben op een definitief einde aan deze crisis."

In de brief stellen de organisaties voor in gesprek te gaan met het kabinet, om te bespreken waar de hulp het meest welkom is.