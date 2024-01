Voorzitter Bart Kemp van landbouwactiegroep Agractie stopt

Bart Kemp vertrekt als voorzitter van landbouwactiegroep Agractie. Zijn werk zit er na jaren van protest en onderhandelingen namens de boeren op, zegt hij tegen het AD. "Voor mij is het na 4,5 jaar tijd voor een andere rol", bevestigt hij tegenover de NOS.

Agractie werd volgens Kemp de afgelopen jaren populair onder boeren vanwege "de heldere taal en stevige, degelijke aanpak". "We lieten een boerengeluid horen, zonder over grenzen te gaan."

Kemp werd onbedoeld voorzitter in 2019 bij het eerste boerenprotest, op 1 oktober. In een appje naar collega-boeren riep hij op om naar Den Haag te gaan. Wat begon als eenmalige actie leidde tot de komst van steeds meer bestuursleden. De boodschap van Agractie vond veel gehoor bij agrarisch ondernemers en boeren.

Perspectief voor boeren

De schapenhouder zat verschillende keren aan de onderhandelingstafel, ook vorig jaar bij het landbouwakkoord. Daar stapte Agractie uit, omdat het opgeven van landbouwgrond voor natuur, wat in de plannen stond, voor de organisatie geen optie was.

Kemp streed naar eigen zeggen met name voor perspectief voor de boeren. De stikstofplannen zouden voor veel van hen het einde van hun carrière betekenen.

Kemp is tot maart actief als voorzitter. Hij hoefde naar eigen zeggen niet te wachten op een nieuw kabinet. "De realistische oplossingen liggen klaar en zijn bekend bij de politiek. Straks krijgen we een minister die doormoddert of een daadkrachtige minister met dossierkennis die boeren perspectief biedt. Het werk zit er niet op, maar mijn leiding wel."