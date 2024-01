Treinmachinisten Duitsland staken weer: treinverkeer dagen ontregeld

De treinmachinisten van Deutsche Bahn zijn begonnen aan hun langste staking tot nu toe. Ze zijn van plan om zes dagen te gaan staken, tot maandag 18.00 uur.

In het goederenvervoer begon de staking gisteravond al. Vannacht kwam daar het personenvervoer bij. Deutsche Bahn verwacht dat tot en met maandag het treinverkeer flink ontregeld zal zijn en dat een groot deel van de treinen niet zal rijden. Reizigers zullen in veel gevallen op zoek moeten naar alternatieven.

Eis: meer loon

De machinistenvakbond GDL eist meer loon voor zijn leden. Ook is er een conflict over het verkorten van de werkweek met behoud van loon.

Deutsche Bahn is verbolgen over de staking en noemt die onverantwoordelijk. Het bedrijf deed vrijdag nog een nieuw aanbod. "DB is op zoek naar een compromis en de vakbond verscherpt het conflict onnodig. We bieden tot 13 procent meer loon en de mogelijkheid om 37 uur per week te gaan werken met behoud van loon".

Dat gaat de vakbond niet ver genoeg. Die eist dat machinisten van een werkweek van 38 uur naar 35 uur kunnen met behoud van salaris.

Het is de vierde staking in korte tijd. De Duitse bondskanselier Scholz zei dat hij graag ziet dat er snel constructief wordt gesproken tussen DB en de vakbond. De minister van Verkeer is ook kritisch over het arbeidsconflict en zegt ook dat beide partijen moeten terugkeren naar de onderhandelingstafel.

Forse schade voor industrie

De staking treft niet alleen forenzen, maar ook industrieën die veel gebruikmaken van het goederenvervoer, zoals autofabrikanten en de chemische industrie. De branchevereniging voor de auto-industrie zei in een verklaring: "De aangekondigde zesdaagse spoorwegstaking zet de transportlogistiek in Duitsland en Europa onder druk en daarmee ook bedrijven in de Duitse auto-industrie."

De Duitse industrievereniging BDI waarschuwt dat de schade door de staking snel en fors oploopt: "Met een zesdaagse staking is het niet onrealistisch om verliezen te verwachten die in totaal kunnen oplopen tot 1 miljard euro."

Ook het internationale treinverkeer wordt door de staking getroffen. Zo rijdt de intercity tussen Amsterdam en Berlijn gedurende de staking niet. Dit geldt ook voor de ICE International tussen Amsterdam en Frankfurt en de nachttreinen van Nightjet.