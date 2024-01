Waarschuwing voor Limburgse grotten na vondst 'zwartgeblakerde' mensen

Natuurmonumenten waarschuwt dat de mergelgrotten in Zuid-Limburg gevaarlijk zijn en verboden terrein. Deze week werden in een grot bij Maastricht twee mensen aangetroffen die daar mogelijk al wat langer verbleven.

"Deze personen waren volledig zwart geblakerd door het vuur dat ze binnen aan het stoken waren", laat de politie weten bij 1Limburg. "Als deze personen langer in de grot waren verbleven bij het aangestoken vuur, waren ze waarschijnlijk overleden."

De twee mensen waren ontdekt door een handhaver van Natuurmonumenten, de toezichthouder van het uitgestrekte grottenstelsel onder de Limburgse heuvels. De politie moest vervolgens nog flink klauteren om bij de zogenoemde Douanegrot vlakbij Maastricht te komen. Het tweetal is door ambulancepersoneel gecontroleerd op koolmonoxidevergiftiging en daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet bekend hoe ze er nu aan toe zijn.

Tachtig kilometer gangen

De Limburgse mergelgroeven zijn ongeveer 250 grote en kleine gangenstelsels die in de afgelopen eeuwen in Nederlands Zuid-Limburg en in twee Belgische buurgemeenten zijn ontstaan door de ondergrondse winning van krijtgesteente en kalksteen.

Volgens Tim Coumans van Natuurmonumenten is het niet de eerste keer dat er mensen bivakkeren. Hij waarschuwt voor de gevaren: "De meeste groeves zijn niet veilig en afgesloten door prikkeldraad", zegt hij. "Bij de grotere gangenstelsels van tachtig à negentig kilometer lang waar je kunt verdwalen, staan hogere hekken voorzien van een alarmsysteem."

De grotten zijn onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. Bovendien herbergen ze beschermde vleermuizenpopulaties die niet verstoord mogen worden. Verboden terrein dus. Toch oefenen de grotten een grote aantrekkingskracht uit. "De Sint Pietersberg heeft een heleboel mergelgroefjes, ideale verblijfplaatsen voor dak- en thuislozen in de winter", aldus Coumans. "Het is er droog en warm."

Illegale raves

Het zijn niet alleen dak- en thuislozen die er hun toevlucht zoeken. Tijdens corona vonden er ook illegale raves plaats. Coumans noemt ook berglopers, speleologen, avonturiers, vloggers en YouTubers.

Exacte aantallen heeft hij niet. "Een aantal keer per jaar worden er personen aangetroffen. Vorig jaar zijn er zo'n tien personen bekeurd. Zijn het dak- en thuislozen dan heeft het geen zin om proces-verbaal op te maken. Dan kijken we meestal met andere hulpverleners naar een oplossing voor deze mensen."