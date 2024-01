Medvedev in honderdste grandslamwedstrijd te sterk voor Hurkacz

Daniil Medvedev heeft zijn honderdste wedstrijd op een grandslamtoernooi opgeluisterd met een zege op de Pool Hubert Hurkacz. Hij moest er hard voor knokken maar zijn zege in vijf sets leverde de Rus een plek in de halve finales van de Australian Open op. Medvedev won de bijna vier uur durende partij uiteindelijk met 7-6 (7), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4.

De twee hadden elkaar vijf keer eerder ontmoet en de Pool stond met 3-2 voor. De Rus was in de laatste twee ontmoetingen de mindere.

Medvedev, tweevoudig verliezend finalist in Melbourne (2021, 2022), leek in de vierde set eenvoudig op de winst af te gaan. Hurkacz had weliswaar op dat moment meer breekkansen gehad en zelfs meer punten gemaakt, maar de Rus pakte de meeste belangrijke punten en was bij 4-2 dicht bij de winst.

Comeback Hurkacz

Opeens kreeg Hurkacz de geest. De Poolse nummer negen van de wereld vocht zich knap terug en speelde in het slot van die vierde set een paar imponerende games om een vijfde set af te dwingen.

In die vijfde set ging het lang gelijkop totdat Medvedev, die zich niet van de wijs had laten brengen door het setverlies, in de zevende game een break plaatste. Hurkacz kreeg vervolgens nog wel een kans om terug te breken, maar de Rus behield zijn service.