Zheng volgt spoor van illustere landgenote met halvefinaleplaats in Melbourne

Zheng Qinwen heeft op de Australian Open voor het eerst in haar loopbaan de halve finales van een grandslamtoernooi gehaald. Het Chinese talent was in de kwartfinales na een zware partij te sterk voor de Russin Anna Kalinskaja: 6-7 (4), 6-3, 6-1. De 21-jarige Zheng treedt met haar halvefinaleplaats in de voetsporen van haar illustere landgenote en idool Li Na, die in 2014 de titel in Melbourne won. Zheng brak in 2023 door met het winnen van twee WTA-titels en is momenteel de mondiale nummer vijftien. Ze debuteert dankzij haar zege in de top tien van de wereldranglijst. Grote verantwoordelijkheid Ze is momenteel de kopvrouw van het Chinese tennis en dat voelt volgens haar als een grote verantwoordelijkheid. "En dat brengt soms ook druk met zich mee, maar ik probeer vooral met mezelf bezig te zijn", zei ze eerder in Melbourne. Zheng laat momenteel in Australië zien waarom ze zich in rap tempo naar de top van de wereld heeft geslagen. Ze beweegt soepel, serveert ijzersterk en domineert met haar groundstrokes vanaf de baseline.

Anna Kalinskaja - Foto: AFP

Toch had Zheng veel te stellen met de 25-jarige Kalinskaya, de mondiale nummer 75 die Arantxa Rus in de tweede ronde had verslagen, omdat de Chinese veel fouten maakte en tevens moeite had met de harde forehands van de Russin. Maar in de derde set was Zheng helemaal los. De Chinese serveerde sterk (tien aces in de hele wedstrijd) en pakte vanaf 0-1 liefst twaalf punten op rij. Kalinskaja liet zich op 1-4 nog behandelen aan een blessure, maar dat bracht de ontketende Zheng niet meer uit haar ritme. Zheng tegen toernooiverrassing Zheng speelt donderdag in de halve finale tegen de Oekraïense toernooiverrassing Dajana Jastremska. De qualifier was met 6-3, 6-4 te sterk voor de Tsjechische Linda Nosková.

Dajana Jastremska viert haar winst op Linda Nosková - Foto: AFP