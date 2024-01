Qualifier Jastremska dendert door op Australian Open en bereikt halve finales

Dajana Jastremska heeft in Melbourne op de Australian Open de halve finales bereikt. De Oekraïense qualifier was met 6-3, 6-4 Linda Nosková de baas.

De Tsjechische nummer 50 van de wereld, die in de derde ronde titelfavoriet Iga Swiatek versloeg, plaatste de eerste break. Haar tegenstandster brak echter direct terug en sloeg daarna in beide sets in de slotfase toe.

Jastremska (ATA-93) is nu, na Christine Dorey in 1978, pas de tweede qualifier die in Melbourne in de open era (sinds 1968) de halve finales haalt. Ze is de tweede Oekraïense die de laatste vier bereikt op een grandslamtoernooi. Alleen Jelina Svitolina ging haar voor.