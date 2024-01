Advies: meer nodig voor aanpak seksueel wangedrag in hbo en wo

De overheid moet extra maatregelen nemen om seksueel wangedrag op hogescholen en universiteiten aan te pakken. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer schrijft in een advies aan demissionair minister Dijkgraaf dat onderwijsinstellingen al wel maatregelen hebben genomen, maar dat die niet genoeg zijn om tot een cultuurverandering te komen. Zo schiet de nazorg van slachtoffers van seksueel wangedrag nog geregeld tekort. Ook is er onduidelijkheid over wie wanneer verantwoordelijk is voor sociale veiligheid. Het aantal slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat zich niet meldt of uitspreekt in het hoger onderwijs is naar schatting groot, schrijft Hamer. "De ware omvang en gevolgen ervan dringen mede door het gebrek aan die zichtbaarheid vaak nog onvoldoende door." Helft jonge vrouwen ervaart wangedrag Een onderzoek wijst uit dat de helft van de vrouwen tussen de 18 en 24 jaar vorig jaar een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakte. Dat heeft ingrijpende en langdurige impact. De meldprocedure brengt regelmatig meer schade toe aan de melder dan de ervaring zelf, zegt Hamer. Hoe de omgeving reageert op een melding speelt een cruciale rol. Op verzoek van de minister doet Hamer een reeks aanbevelingen. Kennis en bewustwording in het onderwijs moeten worden vergroot. Hamer adviseert de minister om dit vast te leggen als eis in de zorgplicht voor sociale veiligheid.

In de nasleep van schandalen bij onder andere The Voice of Holland en Ajax is oud-Kamerlid en oud-SER-voorzitter Mariëtte Hamer in 2022 aangesteld als onafhankelijk regeringscommissaris. Ze adviseert het kabinet, gevraagd en ongevraagd, over de aanpak van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.