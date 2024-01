Wekdienst 24/1: Rechtszaak oud-Ajacied Promes • Duitse machinisten staken weer

Eerst het weer: vanochtend waait het stevig, met name in het noordwesten en noorden is de wind hard tot stormachtig met windstoten tussen 75 en 90 km per uur. Het oosten en zuidoosten hebben te maken met buien. In de middag zijn er perioden met zon en neemt de wind in kracht af. De temperatuur loopt op tot 12 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Deutsche Bahn gaat opnieuw staken. Tot en met maandag 18.00 uur ligt het treinverkeer in Duitsland daardoor grotendeels plat, wat ook gevolgen heeft voor internationale treinen van en naar Nederland.

De Raad van State doet rond 10.10 uur uitspraak over het bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk. De gemeente Baarn wil het paleis opknappen en openstellen voor publiek. Omwonenden en natuurorganisaties maakten daar bezwaar tegen.

De rechtbank in Amsterdam behandelt de strafzaak tegen voetballer Quincy Promes, die terechtstaat voor drugssmokkel. Het Openbaar Ministerie verdenkt de oud-Ajacied en medeverdachte Marylio V. van de invoer van twee grote partijen cocaïne.

Feyenoord en PSV strijden vanaf 20.00 uur in de Kuip in Rotterdam om een plaats in de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker. De winnaar van de wedstrijd speelt in de volgende ronde thuis tegen AZ, zo werd eerder bepaald.

Ajax speelt in de vijfde groepswedstrijd van de Champions League uit tegen Paris Saint Germain. Afhankelijk van het duel tussen AS Roma en Bayern München (18.45 uur) is een gelijkspel mogelijk al voldoende. PSG en Ajax trappen af om 21.00 uur.

Wat heb je gemist?

Het ziet ernaar uit dat oud-president Trump ook de Republikeinse voorverkiezingen in het Amerikaanse New Hampshire heeft gewonnen. Zo'n 75 procent van de stemmen is geteld, Trump staat nu op 54 procent van de stemmen, Nikky Haley, zijn enige serieuze tegenstander, op 44 procent. Trump lag al in de peilingen ruim voor, maar die zaten er in het verleden vaker naast.

De verkiezingen in New Hampshire waren de tweede Republikeinse voorverkiezingen in het land. Deze maand waren de eerste in Iowa, waar Trump ruim won van Ron DeSantis en Haley. DeSantis is inmiddels geen kandidaat meer en steunt Trump.

Ander nieuws uit de nacht

Nacht met zware windstoten, schade op meerdere plekken: in Oegstgeest waaide een boom om, waarbij twee auto's beschadigd raakten. Ook in Den Haag moest de brandweer in actie komen voor een stuk dak dat los was gekomen. Het KNMI heeft code geel afgekondigd, in de loop van de ochtend neemt de wind af.

Grootste deel slachtoffers schietpartij bij Chicago was familie van dader: dat heeft de politie bevestigd. De politie vond gisterennacht zeven doden in twee woningen in de Amerikaanse staat. Een klopjacht op de dader volgde, waarna die zichzelf van het leven beroofde. De zeven doden zijn ook allemaal familie van elkaar.

Leger VS vernietigt twee Houthi-raketten: de vernietiging van de twee raketten is volgens het Amerikaanse leger veiliger voor de internationale wateren.

En dan nog even dit:

Wetenschappers ontwikkelden een nieuw camerasysteem met aparte kleurkanalen. Hiermee is in beeld gebracht hoe dieren zoals vogels en bijen de wereld zien. Het was al mogelijk om de kleurwaarneming van dieren te berekenen voor een foto, maar niet eerder voor bewegende beelden.

Het resultaat zie je hieronder: