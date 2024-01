'UWV wil aan bed gebonden ME-patiënten laten werken'

ME-patiënten die vaak niet meer zelfstandig kunnen leven, laat staan werken, worden door het UWV toch fit genoeg geacht om te werken. Diagnoses van artsen die het tegenovergestelde adviseren worden geregeld genegeerd. Dat beeld schetst de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

"De belangrijkste conclusie is dat ME-patiënten er niet op kunnen rekenen dat zij door het UWV rechtvaardig, respectvol en met een menselijke maat worden beoordeeld", zegt Ynske Jansen, projectleider bij de steungroep.

ME, ook wel ME/CVS genoemd, is een chronische ziekte die veel gemeen heeft met andere post-acute infectieziekten als long covid, Q-koorts en lyme. Volgens de Gezondheidsraad hebben ongeveer 40.000 mensen de aandoening, die vaak ontstaat na een virus- of bacteriële infectie en het lichaam zodanig verzwakt dat een deel van de patiënten in bed moet blijven.

Vanwege de coronapandemie neemt de kennis over dit soort chronische aandoeningen toe, maar ME/CVS bestaat al decennia en bleef vooralsnog onder de radar. Net als bij long covid is de oorzaak lastig te achterhalen en daardoor is het in de medische wereld een impopulair onderwerp.

Niet geloofd

Kennis over ME/CVS en behandeling ervan zijn beperkt gebleven en dat heeft gevolgen voor de beoordeling op arbeidsongeschiktheid. Het rapport van de steungroep beschrijft 59 gevallen waarin mensen met ME door het UWV niet worden geloofd.

Een van hen is Marieke Suur (53). Zij kreeg vijf jaar gelden zware ME. Haar behandelend arts stelde de diagnose en adviseerde haar om niet langer dan een kwartier per dag te lopen en niet langer dan een half uur per dag rechtop te zitten.

Bij inspanning, zowel lichamelijk als cognitief, kan de ziekte immers verergeren. Dit heet post-exertionele malaise (PEM). Longcovidpatiënten kan dit ook treffen en net zoals bij long covid is er voor ME nog geen genezing mogelijk.

'Onvoldoende herstelgedrag'

De beoordelend arts van het UWV zag het anders. Binnen een jaar verwachtte hij "een relevante verbetering". Sterker: de belastbaarheid van Suur zal "op langere termijn nog aanzienlijk verbeteren", oordeelde hij.

Die voorspelling is niet uitgekomen. Therapieën die om inspanning vroegen en die het UWV als goede behandeling zag, bleken Suur juist zieker te maken, iets waar experts al bang voor waren. Ze stopte met de behandeling, maar wat de UWV-arts betrof was dit "onvoldoende herstelgedrag" en kon ze haar uitkering niet behouden.

Vier jaar later is haar situatie uitzichtloos, zelfs met haar man kan ze maar een paar minuten per dag praten: